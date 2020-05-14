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2020-05-14T17:13
https://ria.ru/20200514/1571442601.html
Минкультуры призвало творческие вузы досрочно завершить учебный год
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РИА Новости

Минкультуры призвало творческие вузы досрочно завершить учебный год

16:41 14.05.2020 (обновлено: 17:13 14.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ
Здание министерства культуры РФ
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минкультуры РФ рекомендует творческим вузам досрочно завершить учебный год, промежуточные и итоговые аттестации следует провести дистанционно, соответствующий приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Согласно приказу, подписанному министром культуры РФ Ольгой Любимовой, подведомственным образовательным организациям необходимо провести промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию дистанционно. При этом творческим вузам и ссузам рекомендовано обеспечить возможность досрочного завершения учебного года", - говорится в сообщении.
Кроме того, допускается перенос освоения части основной образовательной программы текущего учебного года на следующий на основе индивидуальных учебных планов. Также в приказе даны рекомендации организациям начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования.
"Им рекомендуется для обучающихся 1-4 классов завершить обучение до 18 мая 2020 года и до 5 июня 2020 года соответственно. Что касается переводных экзаменов, то их необходимо провести для обучающихся 5-8, 10 классов до 25 мая 2020 года", - подчеркнули в министерстве.
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