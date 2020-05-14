Минкультуры призвало творческие вузы досрочно завершить учебный год

"Согласно приказу, подписанному министром культуры РФ Ольгой Любимовой, подведомственным образовательным организациям необходимо провести промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию дистанционно. При этом творческим вузам и ссузам рекомендовано обеспечить возможность досрочного завершения учебного года", - говорится в сообщении.

Кроме того, допускается перенос освоения части основной образовательной программы текущего учебного года на следующий на основе индивидуальных учебных планов. Также в приказе даны рекомендации организациям начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования.

"Им рекомендуется для обучающихся 1-4 классов завершить обучение до 18 мая 2020 года и до 5 июня 2020 года соответственно. Что касается переводных экзаменов, то их необходимо провести для обучающихся 5-8, 10 классов до 25 мая 2020 года", - подчеркнули в министерстве.