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2020-05-14T16:43
https://ria.ru/20200514/1571442576.html
В Москве меры поддержки бизнеса уже коснулись почти 35 тысяч организаций
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РИА Новости

В Москве меры поддержки бизнеса уже коснулись почти 35 тысяч организаций

16:41 14.05.2020 (обновлено: 16:43 14.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие возле трамвайной остановки "Метро ВДНХ" в Москве во время режима самоизоляции жителей
Прохожие возле трамвайной остановки Метро ВДНХ в Москве во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Антикризисные меры поддержки бизнеса в Москве уже коснулись почти 35 тысяч организаций, в которых работают более 765 тысяч сотрудников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на заседании Штаба по экономике Москвы.
По его словам, в столице разработана система мер поддержки, которая включает 19 федеральных и 49 московских финансовых инструментов помощи наиболее пострадавшим отраслям бизнеса и жителям города.
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"В Москве, в дополнение к федеральным мерам поддержки, действуют собственные инструменты помощи предпринимателям и горожанам. Напрямую антикризисные меры уже коснулись почти 35 тысяч организаций, в которых работает более 765 тысяч сотрудников. Кроме того, поддержку получает почти 30 тысяч медицинских работников и свыше 6,2 миллиона москвичей в рамках мер помощи населению. Общий объем поддержки бизнеса составляет свыше 85 миллиардов рублей, еще порядка 110 миллиардов рублей выделено на инструменты социальной помощи и здравоохранение", – сообщил Ефимов.
Он также подчеркнул, что меры поддержки бизнеса разрабатываются в прямом взаимодействии с предпринимателями. При разработке антикризисных пакетов была использована большая часть предложений, озвученных на заседаниях штаба.
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"Так, для предприятий всех пострадавших отраслей перенесены налоговые платежи и введены специальные условия аренды городской недвижимости",- отметил Ефимов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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