В Москве меры поддержки бизнеса уже коснулись почти 35 тысяч организаций

По его словам, в столице разработана система мер поддержки, которая включает 19 федеральных и 49 московских финансовых инструментов помощи наиболее пострадавшим отраслям бизнеса и жителям города.

"В Москве, в дополнение к федеральным мерам поддержки, действуют собственные инструменты помощи предпринимателям и горожанам. Напрямую антикризисные меры уже коснулись почти 35 тысяч организаций, в которых работает более 765 тысяч сотрудников. Кроме того, поддержку получает почти 30 тысяч медицинских работников и свыше 6,2 миллиона москвичей в рамках мер помощи населению. Общий объем поддержки бизнеса составляет свыше 85 миллиардов рублей, еще порядка 110 миллиардов рублей выделено на инструменты социальной помощи и здравоохранение", – сообщил Ефимов.