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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T16:38
https://ria.ru/20200514/1571442405.html
Рябков прокомментировал претензии США к Китаю по поводу коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_39176e46157ea7ca25bbb4e7464cd86a.jpg
РИА Новости

Рябков прокомментировал претензии США к Китаю по поводу коронавируса

16:38 14.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва считает беспочвенными обвинения США в адрес КНР в распространении коронавируса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
“Мы, конечно, с озабоченностью и тревогой следим за тем, что происходит в плане обвинений из Вашингтона в адрес КНР, нашего стратегического партнера. Мы неоднократно свою позицию по этой теме излагали, и она сводится к тому, что никаких оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом COVID-19, нет”, - заявил Рябков на презентации внеочередного специального доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" “Не одичать в "осыпающемся мире".
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“Мы видим, как и политики, и дипломаты, и наиболее ответственные лица в исполнительной власти в Вашингтоне буквально на ежедневной основе умножают список претензий, адресованный Китаю, пытаются навязать всему международному сообществу антикитайский дискурс“, - подчеркнул дипломат.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковКитайСШАВ мире
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