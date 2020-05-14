Рябков прокомментировал претензии США к Китаю по поводу коронавируса

“Мы видим, как и политики, и дипломаты, и наиболее ответственные лица в исполнительной власти в Вашингтоне буквально на ежедневной основе умножают список претензий, адресованный Китаю, пытаются навязать всему международному сообществу антикитайский дискурс“, - подчеркнул дипломат.