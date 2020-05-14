Иностранные авиакомпании сообщили о новых правилах перелетов

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Несколько международных авиакомпаний рассказали об изменениях в правилах перевозки пассажиров в условиях пандемии коронавируса, Несколько международных авиакомпаний рассказали об изменениях в правилах перевозки пассажиров в условиях пандемии коронавируса, сообщает TourDom.ru

Так крупный европейский лоукостер обяжет пассажиров спрашивать разрешения у бортпроводников, чтобы сходить в туалет. В авиакомпании такую меру объяснили: она нацелена на то, чтобы избежать очередей и сохранить социальную дистанцию во избежание заражения коронавирусом.

Канадская авиакомпания заявила, что в экономклассе будет рассаживать пассажиров через одного. Без масок и перчаток на борт никого не пустят. Во время полета им необходимо будет самим обрабатывать свои кресла дезинфицирующими средствами – для этого они получат от экипажа спреи и салфетки.

Три крупнейшие авиакомпании США, наоборот, разрешили не надевать медицинские маски в самолетах. При этом, согласно авиационным правилам, проводники обязаны донести до пассажиров необходимость использования индивидуальных средств защиты. Но если клиенты откажутся, то принуждать их к этому никто не будет.