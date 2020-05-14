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Туризм
2020-05-14T18:04
https://ria.ru/20200514/1571442279.html
Иностранные авиакомпании сообщили о новых правилах перелетов
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РИА Новости

Иностранные авиакомпании сообщили о новых правилах перелетов

18:04 14.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники Роспотребназора Республики Татарстан обрабатывают антисептическим средством багаж пассажиров
Сотрудники Роспотребназора Республики Татарстан обрабатывают антисептическим средством багаж пассажиров
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Несколько международных авиакомпаний рассказали об изменениях в правилах перевозки пассажиров в условиях пандемии коронавируса, сообщает TourDom.ru
Так крупный европейский лоукостер обяжет пассажиров спрашивать разрешения у бортпроводников, чтобы сходить в туалет. В авиакомпании такую меру объяснили: она нацелена на то, чтобы избежать очередей и сохранить социальную дистанцию во избежание заражения коронавирусом.
Канадская авиакомпания заявила, что в экономклассе будет рассаживать пассажиров через одного. Без масок и перчаток на борт никого не пустят. Во время полета им необходимо будет самим обрабатывать свои кресла дезинфицирующими средствами – для этого они получат от экипажа спреи и салфетки.
Три крупнейшие авиакомпании США, наоборот, разрешили не надевать медицинские маски в самолетах. При этом, согласно авиационным правилам, проводники обязаны донести до пассажиров необходимость использования индивидуальных средств защиты. Но если клиенты откажутся, то принуждать их к этому никто не будет.
Национальный перевозчик ОАЭ пустит клиентов на борт самолета только после прохождения экспресс-теста на коронавирус.
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