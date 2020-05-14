Рябков рассказал о ситуации с продлением договора СНВ

"Мы по-прежнему не имеем из Вашингтона никаких сигналов, которые могли бы быть восприняты как свидетельствующие о формирующемся настрое в пользу продления ДСНВ",- заявил Рябков в ходе онлайн-презентации доклада "Не одичать в "осыпающемся мире", подготовленного дискуссионным клубом "Валдай".

Он отметил, что ситуация вокруг вопроса о продлении Договора остается "одним из множества проблемных узлов в диалоге и отношениях с США", тем более, что в Вашингтоне настаивают на заключении новых договоренностей в области стратегической стабильности.

"Для того, чтобы что-то отстроить, особенно если между странами зачастую полностью отсутствует доверие, и опыт последних десятилетий скорее негативный... Нам хотелось бы получить определенный временной запас, чтобы можно было создать что-то новое, что может обеспечить предсказуемость в этой сфере (стратегической стабильности) в "пост-ДСНВ" период. Для этого его нужно просто продлить в следующем году без предварительных условий, к чему Россия призывает", - сказал Рябков.