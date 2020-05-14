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2020-05-14T19:14
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Рябков рассказал о ситуации с продлением договора СНВ
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РИА Новости

Рябков рассказал о ситуации с продлением договора СНВ

16:36 14.05.2020 (обновлено: 19:14 14.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва до сих пор не получила от Вашингтона сигналы о настрое продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы по-прежнему не имеем из Вашингтона никаких сигналов, которые могли бы быть восприняты как свидетельствующие о формирующемся настрое в пользу продления ДСНВ",- заявил Рябков в ходе онлайн-презентации доклада "Не одичать в "осыпающемся мире", подготовленного дискуссионным клубом "Валдай".
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Он отметил, что ситуация вокруг вопроса о продлении Договора остается "одним из множества проблемных узлов в диалоге и отношениях с США", тем более, что в Вашингтоне настаивают на заключении новых договоренностей в области стратегической стабильности.
"Для того, чтобы что-то отстроить, особенно если между странами зачастую полностью отсутствует доверие, и опыт последних десятилетий скорее негативный... Нам хотелось бы получить определенный временной запас, чтобы можно было создать что-то новое, что может обеспечить предсказуемость в этой сфере (стратегической стабильности) в "пост-ДСНВ" период. Для этого его нужно просто продлить в следующем году без предварительных условий, к чему Россия призывает", - сказал Рябков.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Российская сторона не раз на самом высоком уровне заявляла, что готова продлить существующее соглашение без предварительных условий. Ранее в интервью РИА Новости Рябков отметил, что Вашингтон по всем признакам скоро решит не продлевать договор. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами, так как с точки зрения Вашингтона ДСНВ имеет ряд недостатков. В Пекине, как и в Москве, однако, эту идею отвергли.
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РоссияДоговор СНВ-3Сергей РябковСШАВ мире
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