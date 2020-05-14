Сечин анонсировал строительство биотехнологического кампуса

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ с участием президента страны Владимира Путина анонсировал строительство биотехнологического кампуса.
"Одним из основных проектов станет биотехнологический кампус, приоритетом которого станет начало работы по обследованию сотрудников и челнов семей компании "Роснефть". В компании работает более 350 тысяч человек, и получение первичных генетических данных в интересах здравоохранения и научно-исследовательской работы имеет серьёзное значение", - сказал он в ходе своего выступление, которое транслировала "Россия 24".
Пилотная площадка кампуса будет расположена на базе института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук и начнет работать в этом году, а в перспективе новое здание кампуса будет построено компанией, заметил он.
"Роснефть" ранее в мае сообщила, что совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова запустит новую магистерскую образовательную программу "Геномика и здоровье человека". Целью программы является подготовка современных специалистов в области генетической науки. Стороны также готовятся к подписанию комплексного соглашения о сотрудничестве в области формирования кадрового потенциала для развития генетических технологий в РФ.