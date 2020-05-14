Сечин анонсировал строительство биотехнологического кампуса

"Одним из основных проектов станет биотехнологический кампус, приоритетом которого станет начало работы по обследованию сотрудников и челнов семей компании "Роснефть". В компании работает более 350 тысяч человек, и получение первичных генетических данных в интересах здравоохранения и научно-исследовательской работы имеет серьёзное значение", - сказал он в ходе своего выступление, которое транслировала "Россия 24".