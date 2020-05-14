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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T16:33
https://ria.ru/20200514/1571442039.html
В Новгородской области проверяют жалобу медиков на отсутствие выплат
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571151056_0:0:3031:1704_1036x0_80_0_0_28c38d8806d0de7524ca4f5d1a75cbb8.jpg
РИА Новости

В Новгородской области проверяют жалобу медиков на отсутствие выплат

16:33 14.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Следственные органы Новгородской области организовали доследственную проверку после обращения медиков города Старая Русса, которые заявили, что не могут получить выплаты за работу в условиях коронавируса, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
"Следственными органами… организовано проведение доследственной проверки по информации, озвученной медицинскими работниками в ходе прямой линии с руководителем СУСК России по Новгородской области. По словам обратившихся медиков, работающих в городе Старая Русса… они не могут получить выплаты за повышенную нагрузку в условиях распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА России
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Следователи в ходе проверки установят причины задержки выплат, а также дадут юридическую оценку действиям (бездействию) лиц, которые обязаны обеспечить их своевременность, информирует следственное управление.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Новгородской области, региональный минздрав со своей стороны также организовал проверку информации по выплатам медработникам. "Министерство здравоохранения проверяет появившуюся информацию о неполучении выплат медицинскими работниками Старой Руссы за работу в условиях пандемии коронавируса. О результатах будет сообщено дополнительно", - сказал представитель областных властей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоНовгородская областьПроисшествия
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