В Новгородской области проверяют жалобу медиков на отсутствие выплат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Следственные органы Следственные органы Новгородской области организовали доследственную проверку после обращения медиков города Старая Русса, которые заявили, что не могут получить выплаты за работу в условиях коронавируса , сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

"Следственными органами… организовано проведение доследственной проверки по информации, озвученной медицинскими работниками в ходе прямой линии с руководителем СУСК России по Новгородской области. По словам обратившихся медиков, работающих в городе Старая Русса… они не могут получить выплаты за повышенную нагрузку в условиях распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Следователи в ходе проверки установят причины задержки выплат, а также дадут юридическую оценку действиям (бездействию) лиц, которые обязаны обеспечить их своевременность, информирует следственное управление.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Новгородской области, региональный минздрав со своей стороны также организовал проверку информации по выплатам медработникам. "Министерство здравоохранения проверяет появившуюся информацию о неполучении выплат медицинскими работниками Старой Руссы за работу в условиях пандемии коронавируса. О результатах будет сообщено дополнительно", - сказал представитель областных властей.