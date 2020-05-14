В Минтрансе предложили отложить оснащение городских автобусов тахографами

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает перенести на год до 1 июля 2021 года срок обязательного оснащения городского наземного транспорта тахографами, следует из пояснительной записки к соответствующему проекту ведомства.

Минтранс отмечает, что в связи с принятием ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, наблюдается значительное снижение пассажиропотока на маршрутах регулярных городских перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

"В Минтранс поступают обращения перевозчиков, свидетельствующие о том, что выполнение обязанности оснащения тахографами предприятий городского пассажирского транспорта может привести к банкротствам отдельных перевозчиков. В связи с этим Минтрансом подготовлен проект постановления, предусматривающий перенос отлагательного срока оснащения транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении на 1 июля 2021 года", - говорится в документе.

До этого для транспортных средств указанных категорий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении, был предусмотрен отлагательный срок оснащения до 1 июля 2020 года.