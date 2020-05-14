Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T16:55
https://ria.ru/20200514/1571441875.html
В Минтрансе предложили отложить оснащение городских автобусов тахографами
https://cdn25.img.ria.ru/images/155263/39/1552633955_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7dcbf0039779d73635c69d531215b605.jpg
РИА Новости

В Минтрансе предложили отложить оснащение городских автобусов тахографами

16:55 14.05.2020
239
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на Третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили на Третьем транспортном кольце в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает перенести на год до 1 июля 2021 года срок обязательного оснащения городского наземного транспорта тахографами, следует из пояснительной записки к соответствующему проекту ведомства.
Минтранс отмечает, что в связи с принятием ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, наблюдается значительное снижение пассажиропотока на маршрутах регулярных городских перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.
"В Минтранс поступают обращения перевозчиков, свидетельствующие о том, что выполнение обязанности оснащения тахографами предприятий городского пассажирского транспорта может привести к банкротствам отдельных перевозчиков. В связи с этим Минтрансом подготовлен проект постановления, предусматривающий перенос отлагательного срока оснащения транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении на 1 июля 2021 года", - говорится в документе.
До этого для транспортных средств указанных категорий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении, был предусмотрен отлагательный срок оснащения до 1 июля 2020 года.
"Таким образом, обязательная установка тахографа для указанных транспортных средств, а также оценка соблюдения данного требования, осуществляемая в рамках государственного контроля (надзора), при рассмотрении дел об административных правонарушениях, будет отложена до указанной даты. Реализация указанного решения коснется около 96 тысяч автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении", - резюмирует Минтранс.
Тахограф в кабине грузового автомобиля
4 мая, 18:07
Перевозчикам могут компенсировать расходы на тахографы
101011
Обсудить 0
Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
Рекомендуем
В лаборатории
Москвичи смогут отказаться от тестирование на антитела к COVID-19
Бахаревское кладбище в Перми
В Пермском крае не стали возбуждать дело из-за дороги с надгробиями
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина
Посольство Китая ответило на иск украинских общественников из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Собянин заявил о риске ускорения распространения коронавируса
Парадные расчеты военнослужащих на торжественных мероприятиях в Минске, посвященных Дню Победы
В Словакии объяснили отставку посла, участвовавшего в праздновании 9 мая
Президент Латвии Эгилс Левитс
Президент Латвии раскритиковал жителей страны, отмечающих День Победы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова заявила о достоверности статистики по смертности от COVID-19
Во дворе дома, где разместились женщины с детьми из Чемодановки
Слушание дела о массовых беспорядках в Чемодановке начнется 19 мая
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
США предупредили о вреде помощи по COVID-19 от "некоторых стран"
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 224
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30463
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проведет онлайн-встречу с главами МИД стран Балтийского региона
Девушка фотографируется у флагов, установленных к празднованию Дня Победы, на Москворецкой набережной в Москве
Собянин: эффект от самоизоляции на праздниках увидим через две недели
Пассажиры в защитных масках в трамвае в центре Москвы
Москва первой в мире проведет массовый скрининг на антитела к COVID-19
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Раввин: общая молитва конфессий о победе над COVID-19 особенно сильна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
04:53Эксперт рассказал, как распознать фейковый сайт по детским выплатам
04:49В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака
Лента новостейМолния