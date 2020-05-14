Россия считает обвинения США в распространении COVID Китаем беспочвенными

“Мы, конечно, с озабоченностью и тревогой следим за тем, что происходит в плане обвинений из Вашингтона в адрес КНР, нашего стратегического партнера. Мы неоднократно свою позицию по этой теме излагали, и она сводится к тому, что никаких оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом COVID-19, нет”, - заявил Рябков на презентации внеочередного специального доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" “Не одичать в "осыпающемся мире".