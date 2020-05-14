Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T16:31
https://ria.ru/20200514/1571441787.html
Россия считает обвинения США в распространении COVID Китаем беспочвенными
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852093_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fae2363a8b1aea8ce20aa761c74391cf.jpg
РИА Новости

Россия считает обвинения США в распространении COVID Китаем беспочвенными

16:30 14.05.2020 (обновлено: 16:31 14.05.2020)
1975
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва считает беспочвенными обвинения США в адрес КНР в распространении коронавируса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
“Мы, конечно, с озабоченностью и тревогой следим за тем, что происходит в плане обвинений из Вашингтона в адрес КНР, нашего стратегического партнера. Мы неоднократно свою позицию по этой теме излагали, и она сводится к тому, что никаких оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом COVID-19, нет”, - заявил Рябков на презентации внеочередного специального доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" “Не одичать в "осыпающемся мире".
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 16:08Распространение нового коронавируса
Трамп пригрозил Китаю прекращением отношений

“Мы видим, как и политики, и дипломаты, и наиболее ответственные лица в исполнительной власти в Вашингтоне буквально на ежедневной основе умножают список претензий, адресованный Китаю, пытаются навязать всему международному сообществу антикитайский дискурс“, - подчеркнул дипломат.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
3100017
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВОЗСергей РябковКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров: США в контексте пандемии голословно обвиняют Китай и Россию
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Китаю прекращением отношений
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Депутат бундестага призвал снять санкции с Крыма
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что разочаровался в Китае
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
"Почему от вируса не погибло больше русских?": ответ найден
Перу
Президент Перу назначил нового посла в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Минска
Шатер для сдачи анализа на коронавирус
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: США усиливают давление на другие страны в условиях пандемии
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в провинции Пактия
Сергей Рябков
Рябков прокомментировал претензии США к Китаю по поводу коронавируса
Кадр из фильма Бригада
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
04:53Эксперт рассказал, как распознать фейковый сайт по детским выплатам
04:49В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака
Лента новостейМолния