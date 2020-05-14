В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 69, общее число заболевших COVID-19 составило 1081, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
Утром в четверг федеральный оперштаб сообщал о 80 новых случаях. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 1012.
"По состоянию на 14 мая подтвержденных случаев COVID-19 - 1081. Новых подтвержденных случаев - 69", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Из 1081 заразившегося 222 человека выздоровели, пятеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.