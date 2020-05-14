Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T16:26
https://ria.ru/20200514/1571441543.html
В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

16:26 14.05.2020
659
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 69, общее число заболевших COVID-19 составило 1081, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
Утром в четверг федеральный оперштаб сообщал о 80 новых случаях. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 1012.
"По состоянию на 14 мая подтвержденных случаев COVID-19 - 1081. Новых подтвержденных случаев - 69", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Из 1081 заразившегося 222 человека выздоровели, пятеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
001120
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ульяновская областьОбщество
Рекомендуем
Палата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Число случаев COVID-19 в Ульяновской области выросло до 932
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
В Ульяновской области число случаев коронавируса превысило тысячу
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом
Врачи городской клинической больницы, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Неделе российского бизнеса в Москве
В Ульяновской области проверят данные о вечеринке чиновников
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
ИФА-диагностика позволит проводить в Москве до 150 тысяч тестов в день
Алкоголь
Ульяновские власти проверяют информацию о "вечеринке чиновников"
Врачи
Эксперт: мир столкнулся с эпидемией, которая может затмить "испанку"
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина
Посольство Китая ответило на иск украинских общественников из-за COVID-19
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
В Москве начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Врач в одном из больничных отделений
Центр эндокринологии Минздрава возобновил плановую госпитализацию
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
04:53Эксперт рассказал, как распознать фейковый сайт по детским выплатам
04:49В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака
Лента новостейМолния