ИФА-диагностика позволит проводить в Москве до 150 тысяч тестов в день

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Около 100-150 тысяч человек в день в Около 100-150 тысяч человек в день в Москве смогут быть протестированы на коронавирус благодаря внедрению метода исследования через забор крови, сейчас эта цифра – в несколько раз меньше, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"На прошлой неделе мы объявили, что Москва переходит дополнительно к использованию нового метода исследования на коронавирус и путем выявления антител к коронавирусу у каждого человека через забор венозной крови - это метод называется ИФА или ИХЛА. Благодаря использованию этого метода мы можем увеличить производительность тестирования во много раз. Если сейчас, в среднем, мы имеем возможность делать до 50 тысяч тестов в день, то благодаря внедрению этого метода количество тестирования может дойти до 100-150 тысяч человек в день", - рассказала вице-мэр.

Ракова отметила, что особенность нового теста заключается в том, что врачи не ищут вирус, как в условиях ПЦР-тестирования, а смотрят на иммунный ответ вируса, то есть, есть ли у человека антитела к вирусу. Кроме того, новый метод показывает не только наличие антител, но и их количество, что является очень важным.

"Благодаря тому, что мы начинаем использовать эти два метода - и ПЦР и ИХЛА (ИФА) - мы очень надеемся, что увеличится и качество диагностики, и объемы тестирования", - отметила Ракова. Также благодаря этому методу впервые можно будет определить, сталкивался ли человек с коронавирусом и переболел ли он.

"Мы приступаем к новым исследованиям, как мы уже приняли в указе мэра, что тестированию будут подвергнуты работники различных предприятий, которые в городе работают", - заключила Ракова.