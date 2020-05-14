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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:28
https://ria.ru/20200514/1571441484.html
ИФА-диагностика позволит проводить в Москве до 150 тысяч тестов в день
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_71965a5564bd3e78150063b0195f33c9.jpg
РИА Новости

ИФА-диагностика позволит проводить в Москве до 150 тысяч тестов в день

16:25 14.05.2020 (обновлено: 17:28 14.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Около 100-150 тысяч человек в день в Москве смогут быть протестированы на коронавирус благодаря внедрению метода исследования через забор крови, сейчас эта цифра – в несколько раз меньше, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На прошлой неделе мы объявили, что Москва переходит дополнительно к использованию нового метода исследования на коронавирус и путем выявления антител к коронавирусу у каждого человека через забор венозной крови - это метод называется ИФА или ИХЛА. Благодаря использованию этого метода мы можем увеличить производительность тестирования во много раз. Если сейчас, в среднем, мы имеем возможность делать до 50 тысяч тестов в день, то благодаря внедрению этого метода количество тестирования может дойти до 100-150 тысяч человек в день", - рассказала вице-мэр.
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Ракова отметила, что особенность нового теста заключается в том, что врачи не ищут вирус, как в условиях ПЦР-тестирования, а смотрят на иммунный ответ вируса, то есть, есть ли у человека антитела к вирусу. Кроме того, новый метод показывает не только наличие антител, но и их количество, что является очень важным.
"Благодаря тому, что мы начинаем использовать эти два метода - и ПЦР и ИХЛА (ИФА) - мы очень надеемся, что увеличится и качество диагностики, и объемы тестирования", - отметила Ракова. Также благодаря этому методу впервые можно будет определить, сталкивался ли человек с коронавирусом и переболел ли он.
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"Мы приступаем к новым исследованиям, как мы уже приняли в указе мэра, что тестированию будут подвергнуты работники различных предприятий, которые в городе работают", - заключила Ракова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
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