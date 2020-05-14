Путин призвал связать научные коллекции в сеть биоресурсных центров

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Научные коллекции РФ надо связать в единую сеть биоресурсных центров, создать такие цепочки по всем направлениям генетических исследований, заявил президент России Научные коллекции РФ надо связать в единую сеть биоресурсных центров, создать такие цепочки по всем направлениям генетических исследований, заявил президент России Владимир Путин

Путин отметил, что основой для новых открытий в генетике служат и научные коллекции, которые есть у научных институтов, некоторых вузов, учреждений министерств и ведомств. По его словам, только в системе академических институтов подобных коллекций более 250. Президент подчеркнул, что такие, зачастую уникальные фонды формировались годами и даже десятилетиями, трудами многих поколений учёных.

"Нужно сберечь, систематизировать, обобщить это, без всякого преувеличения, богатство, достояние нашей страны. И потому необходимо связать разные коллекции в единую сеть биоресурсных центров, создать подобные цепочки по каждому направлению программы генетических исследований. Это, вновь повторю, – медицина, сельское хозяйство, промышленные биотехнологии и биобезопасность. Такая консолидация позволит на основе общих стандартов обеспечить сохранение и пополнение фондов, их обязательный перевод в цифровой формат", - говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.