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2020-05-14T16:24
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Путин призвал связать научные коллекции в сеть биоресурсных центров
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РИА Новости

Путин призвал связать научные коллекции в сеть биоресурсных центров

16:24 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Научные коллекции РФ надо связать в единую сеть биоресурсных центров, создать такие цепочки по всем направлениям генетических исследований, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что основой для новых открытий в генетике служат и научные коллекции, которые есть у научных институтов, некоторых вузов, учреждений министерств и ведомств. По его словам, только в системе академических институтов подобных коллекций более 250. Президент подчеркнул, что такие, зачастую уникальные фонды формировались годами и даже десятилетиями, трудами многих поколений учёных.
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"Нужно сберечь, систематизировать, обобщить это, без всякого преувеличения, богатство, достояние нашей страны. И потому необходимо связать разные коллекции в единую сеть биоресурсных центров, создать подобные цепочки по каждому направлению программы генетических исследований. Это, вновь повторю, – медицина, сельское хозяйство, промышленные биотехнологии и биобезопасность. Такая консолидация позволит на основе общих стандартов обеспечить сохранение и пополнение фондов, их обязательный перевод в цифровой формат", - говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российские президент подчеркнул, что таким образом может быть выстроен удобный механизм, понятные требования к работе с такими коллекциями, причем как для отечественных, так и зарубежных учёных, что "послужит основой для реализации в России международных научных проектов как в генетике, но не только в генетике, но и вообще в сфере наук о жизни".
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