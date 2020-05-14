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2020-05-14T16:23
https://ria.ru/20200514/1571441366.html
Экс-глава МВД Черногории заявил, что власти страны терроризируют граждан
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РИА Новости

Экс-глава МВД Черногории заявил, что власти страны терроризируют граждан

16:23 14.05.2020
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© AP Photo / Risto BozovicСпецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич
© AP Photo / Risto Bozovic
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич
БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Власти Черногории терроризируют православное большинство граждан страны под предлогом борьбы с COVID-19, заявил РИА Новости экс-глава МВД страны и лидер партии "Объединенная Черногория" Горан Данилович.
Накануне в нескольких городах республики прошли стихийные протесты из-за задержания на 72 часа епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на праздник святого Василия Острожского. Самые крупные выступления были отмечены в Никшиче и Плевле, где полицейские для разгона толпы применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пострадали несколько граждан, включая несовершеннолетних. Двадцать шесть сотрудников полиции Черногории получили ранения, один из них госпитализирован, десятки человек были задержаны.
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"Я потрясен методами, которыми черногорский режим реагирует на выступления граждан при еще не оконченной пандемии. Недовольство людей огромное и, по-моему, оправданное. Мерами здравоохранения злоупотребляют, власти их избирательно применяют и используют каждую возможность, чтобы применить их против православного большинства, верующих людей и всех, кто знает разницу между свободой и тиранией", - заявил бывший министр внутренних дел агентству.
Он высказал опасения, что жесткие действия властей вводят Черногорию в период большого риска с тяжелыми и непредсказуемыми последствиями.
"Необходимо, чтобы отреагировало международное сообщество, потому что такими шагами, как задержание епископа и священников и всех, кто пытается успокоить ситуацию, она доведена до кипения. Разумеется, что здоровье на первом месте, но вместе с тем необходимо и уважение к личности, свободе и праву, конституции, законам", – отметил политик.
"Мы не можем допускать, чтобы власть относилась к нам, как к преступникам. Произойдет эскалация противостояния, боюсь, что это будет плохо и для европейского будущего Черногории, ее экономического восстановления и внутриполитическую стабильности", - подчеркнул он.
Экс-глава МВД указал, что каждый гражданин имеет право оказать сопротивление нарушениям конституции и законов, "которые уже слишком долго продолжаются в Черногории".
"Люди не будут молча терпеть террор и тиранию. Ответственность за последствия должно на себя взять правительство, которое по отношению к собственному народу ведет себя недопустимым образом, почти как террористическая группировка, которая нападает на невинных и слабых", - резюмировал собеседник агентства.
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