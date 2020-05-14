Экс-глава МВД Черногории заявил, что власти страны терроризируют граждан

БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Власти Власти Черногории терроризируют православное большинство граждан страны под предлогом борьбы с COVID-19 , заявил РИА Новости экс-глава МВД страны и лидер партии "Объединенная Черногория" Горан Данилович.

Накануне в нескольких городах республики прошли стихийные протесты из-за задержания на 72 часа епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на праздник святого Василия Острожского. Самые крупные выступления были отмечены в Никшиче и Плевле, где полицейские для разгона толпы применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пострадали несколько граждан, включая несовершеннолетних. Двадцать шесть сотрудников полиции Черногории получили ранения, один из них госпитализирован, десятки человек были задержаны.

"Я потрясен методами, которыми черногорский режим реагирует на выступления граждан при еще не оконченной пандемии. Недовольство людей огромное и, по-моему, оправданное. Мерами здравоохранения злоупотребляют, власти их избирательно применяют и используют каждую возможность, чтобы применить их против православного большинства, верующих людей и всех, кто знает разницу между свободой и тиранией", - заявил бывший министр внутренних дел агентству.

Он высказал опасения, что жесткие действия властей вводят Черногорию в период большого риска с тяжелыми и непредсказуемыми последствиями.

"Необходимо, чтобы отреагировало международное сообщество, потому что такими шагами, как задержание епископа и священников и всех, кто пытается успокоить ситуацию, она доведена до кипения. Разумеется, что здоровье на первом месте, но вместе с тем необходимо и уважение к личности, свободе и праву, конституции, законам", – отметил политик.

"Мы не можем допускать, чтобы власть относилась к нам, как к преступникам. Произойдет эскалация противостояния, боюсь, что это будет плохо и для европейского будущего Черногории, ее экономического восстановления и внутриполитическую стабильности", - подчеркнул он.

Экс-глава МВД указал, что каждый гражданин имеет право оказать сопротивление нарушениям конституции и законов, "которые уже слишком долго продолжаются в Черногории".