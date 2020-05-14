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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:29
https://ria.ru/20200514/1571441338.html
В Москве провели более 1,3 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785730_0:310:2930:1958_1036x0_80_0_0_0e3a9556e3a1d9ed07f74836d01b5aab.jpg
РИА Новости

В Москве провели более 1,3 миллиона тестов на коронавирус

16:22 14.05.2020 (обновлено: 17:29 14.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗабор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Более 1,3 млн тестов на коронавирус проведено в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, с самого начала пандемии власти ставили задачу максимально увеличить объем тестирования, чтобы как можно больше москвичей могли пройти тест на коронавирус. На сегодняшний день методом ПЦР в Москве тесты на коронавирусную инфекцию проводит 31 лаборатория, уже проведено более 1,3 миллиона тестов. Ежедневно благодаря ПЦР-исследованиям проводится более 40 тысяч тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаМоскваОбщество
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