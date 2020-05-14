В Москве провели более 1,3 миллиона тестов на коронавирус

По ее словам, с самого начала пандемии власти ставили задачу максимально увеличить объем тестирования, чтобы как можно больше москвичей могли пройти тест на коронавирус. На сегодняшний день методом ПЦР в Москве тесты на коронавирусную инфекцию проводит 31 лаборатория, уже проведено более 1,3 миллиона тестов. Ежедневно благодаря ПЦР-исследованиям проводится более 40 тысяч тестов.