В Москве провели более 1,3 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Более 1,3 млн тестов на коронавирус проведено в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, с самого начала пандемии власти ставили задачу максимально увеличить объем тестирования, чтобы как можно больше москвичей могли пройти тест на коронавирус. На сегодняшний день методом ПЦР в Москве тесты на коронавирусную инфекцию проводит 31 лаборатория, уже проведено более 1,3 миллиона тестов. Ежедневно благодаря ПЦР-исследованиям проводится более 40 тысяч тестов.
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