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РИА Наука
2020-05-14T16:20
https://ria.ru/20200514/1571441163.html
Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570729889_0:314:3072:2042_1036x0_80_0_0_c9ffdc905e51bce142dadc4283321311.jpg
РИА Новости

Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19

16:20 14.05.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЗабор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Результаты масштабного международного исследования связи COVID-19 с нарушениями сенсорных систем человека показали, что новая коронавирусная инфекция вызывает не только потерю обоняния, но и изменение чувствительности в ротовой полости. В исследовании приняли участие российские ученые. Публикация размещена на портале препринтов medRxiv.
В ответ на пандемию COVID-19 учеными из 50 стран был создан Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR), который проводит исследования влияния новой коронавирусной инфекции на функционирование всех хемосенсорных систем — обоняние, вкус и так называемой тригеминальной чувствительности в полости рта, не связанной с восприятием вкуса или запаха.
Речь идет о чувстве, которое еще называют "хеместезис" — химической чувствительности кожи и слизистых оболочек, проявляющейся как комплекс осязательных ощущений, таких как жжение от перца, покалывания от газировки или холодок от ментола в полости рта.
Глобальный опрос пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, проведенный силами консорциума, показал, что к симптомам новой коронавирусной инфекции относятся не только аносмия — потеря обоняния, но и резкое падение вкусовых ощущений, а также изменение чувствительности в ротовой полости при отсутствии заложенности носа. Это существенное отличие COVID-19 от ОРВИ и гриппа, при которых также может наблюдаться частичная потеря обоняния.
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Начиная с 22 апреля по настоящее время было получено более 30 тысяч ответов от участников всемирного опроса. В публикации приводятся результаты по первым 4039 пациентам из 41 страны, включая Россию.
По оценкам авторов исследования у пациентов с COVID-19 функция обоняние снижается в среднем на 80, вкуса — на 70, и тригеминальная чувствительность — на 40 процентов.
"Глобальная пандемия требует глобального ответа, — рассказывает РИА Новости один из авторов исследования Вера Вознесенская, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н.Северцова РАН, представляющая Россию в GCCR. — Результаты исследования показали, что у заболевших COVID-19 наблюдается не просто резкое падение обоняния и вкуса, но и поражение тригеминальной чувствительности. При этом пациенты не страдали насморком, и их нос не был заложен, что указывает, в первую очередь, на поражение нейронального субстрата. Наши исследования продолжаются и в перспективе внезапное поражение обоняния, вкуса и тригеминальной чувствительности как индикатор новой коронавирусной инфекции может быть использовано для разграничения обычных ОРВИ и COVID-19".
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