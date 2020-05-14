Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Результаты масштабного международного исследования связи COVID-19 с нарушениями сенсорных систем человека показали, что новая коронавирусная инфекция вызывает не только потерю обоняния, но и изменение чувствительности в ротовой полости. В исследовании приняли участие российские ученые. Публикация Результаты масштабного международного исследования связи COVID-19 с нарушениями сенсорных систем человека показали, что новая коронавирусная инфекция вызывает не только потерю обоняния, но и изменение чувствительности в ротовой полости. В исследовании приняли участие российские ученые. Публикация размещена на портале препринтов medRxiv.

В ответ на пандемию COVID-19 учеными из 50 стран был создан Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR), который проводит исследования влияния новой коронавирусной инфекции на функционирование всех хемосенсорных систем — обоняние, вкус и так называемой тригеминальной чувствительности в полости рта, не связанной с восприятием вкуса или запаха.

Речь идет о чувстве, которое еще называют "хеместезис" — химической чувствительности кожи и слизистых оболочек, проявляющейся как комплекс осязательных ощущений, таких как жжение от перца, покалывания от газировки или холодок от ментола в полости рта.

Глобальный опрос пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, проведенный силами консорциума, показал, что к симптомам новой коронавирусной инфекции относятся не только аносмия — потеря обоняния, но и резкое падение вкусовых ощущений, а также изменение чувствительности в ротовой полости при отсутствии заложенности носа. Это существенное отличие COVID-19 от ОРВИ и гриппа, при которых также может наблюдаться частичная потеря обоняния.

Начиная с 22 апреля по настоящее время было получено более 30 тысяч ответов от участников всемирного опроса. В публикации приводятся результаты по первым 4039 пациентам из 41 страны, включая Россию.

По оценкам авторов исследования у пациентов с COVID-19 функция обоняние снижается в среднем на 80, вкуса — на 70, и тригеминальная чувствительность — на 40 процентов.