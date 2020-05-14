В Чебоксарах задержали мужчину, пугавшего прохожих пистолетом

"Незамедлительно к месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая задержала хулигана и доставила для разбирательства в отдел полиции. Пистолет, которым местный житель, состоящий на учете у психиатров, угрожал прохожим, оказался игрушечным. 30-летний мужчина препровожден в специализированное медицинское учреждение", - говорится в сообщении.