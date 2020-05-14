В Чебоксарах задержали мужчину, пугавшего прохожих пистолетом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Житель Чебоксар в центре города угрожал прохожим пистолетом, полиция задержала его и выяснила, что мужчина психически болен, а его оружие - это игрушка, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
Днем 14 мая в здание МВД по Чувашской Республике на улице Карла Маркса в Чебоксарах забежал прохожий, который сообщил, что неподалеку возле торгового центра неизвестный направляет в сторону людей предмет, похожий на пистолет.
"Незамедлительно к месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая задержала хулигана и доставила для разбирательства в отдел полиции. Пистолет, которым местный житель, состоящий на учете у психиатров, угрожал прохожим, оказался игрушечным. 30-летний мужчина препровожден в специализированное медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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