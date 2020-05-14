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2020-05-14T16:17
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В Перми отделение больницы закрыли на карантин из-за коронавируса
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РИА Новости

В Перми отделение больницы закрыли на карантин из-за коронавируса

16:17 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Отделение кардиологии пермской больницы №6 закрыли на карантин после того, как у пяти сотрудников был обнаружен коронавирус, сообщается в Instagram краевого минздрава.
"Кардиологическое отделение городской больницы №6 с 8 мая закрыто на приём и выписку, у пяти медработников выявлен коронавирус. Проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия", - говорится в сообщении.
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Ведомство уточняет, что в отделениях гинекологии и хирургии проводится эпидрасследование, специалисты пока не пришли к окончательным выводам. "Окончательное решение будет принято позже. О результатах расследования будет указано дополнительно", - добавили в министерстве.
Со 2 апреля в Пермском крае введен режим полной самоизоляции. По оценкам министерства территориальной безопасности, ограничительные меры помогут сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.
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По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 871, выздоровели 475 пациентов, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей. Случаи инфицирования зарегистрированы в 30 муниципальных образованиях Пермского края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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