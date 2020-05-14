В Перми отделение больницы закрыли на карантин из-за коронавируса

"Кардиологическое отделение городской больницы №6 с 8 мая закрыто на приём и выписку, у пяти медработников выявлен коронавирус. Проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в отделениях гинекологии и хирургии проводится эпидрасследование, специалисты пока не пришли к окончательным выводам. "Окончательное решение будет принято позже. О результатах расследования будет указано дополнительно", - добавили в министерстве.