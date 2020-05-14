Вильфанд назвал причину, сильнее всего влияющую на температуру планеты

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Влияние глобального изменения климата на температуру планеты стало превышать влияние природных факторов, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ученые с 70-х годов прошлого века отмечают глобальное изменение климата, которое спровоцировано влиянием человека: выбросами парниковых газов в атмосферу. Однако климатические скептики высказывали предположение, что глобальное изменение климата не играет определяющую роль в происходящих изменениях температуры. В том числе ключевым фактором рекордно теплых лет на планете считали явление Эль-Ниньо.
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"Две тысячи шестнадцатый год был самым теплым в значительно степени из-за того, что развивалось явление Эль-Ниньо. То есть потепление поверхностных вод Тихого океана привело к тому, что мощные потоки тепла за счет турбулентности и конвекции передавались в атмосферу… этот вклад и обусловил первое место 2016 году. Сейчас нейтральная фаза Эль-Ниньо… По всей видимости, глобальное потепление начинает превалировать настолько, что даже мощные природные факторы, как Эль-Ниньо, они значимы, но не настолько.
По расчетам всех национальных служб, в том числе и нашей, вероятность развития Эль-Ниньо в летние месяцы составляет 20-25%.
"Если Эль-Ниньо будет развиваться, то можно утверждать, что мы увидим самый теплый год", - сказал Вильфанд.