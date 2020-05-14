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2020-05-14T16:16
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Путин поручил обобщить идеи по созданию базы генетических исследований
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РИА Новости

Путин поручил обобщить идеи по созданию базы генетических исследований

16:16 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обобщить все предложения по созданию отечественной приборной базы для исследований в области генетики на мировом уровне.
Соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"Серьезным стимулом прийти в науку, решать сложные исследовательские задачи является возможность работать на самом современном оборудовании. Татьяна Алексеевна [Голикова] об этом тоже говорила. И в этой чувствительной, значимой сфере мы должны быть независимыми. Я жду от правительства конкретных предложений по созданию отечественной приборной базы, позволяющей проводить исследования в области генетики на мировом уровне. Татьяна Алексеевна, пожалуйста, обобщите все предложения и представьте их, пожалуйста. Я, безусловно, их поддержу", - сказал он.
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