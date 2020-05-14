Путин поручил обобщить идеи по созданию базы генетических исследований

"Серьезным стимулом прийти в науку, решать сложные исследовательские задачи является возможность работать на самом современном оборудовании. Татьяна Алексеевна [Голикова] об этом тоже говорила. И в этой чувствительной, значимой сфере мы должны быть независимыми. Я жду от правительства конкретных предложений по созданию отечественной приборной базы, позволяющей проводить исследования в области генетики на мировом уровне. Татьяна Алексеевна, пожалуйста, обобщите все предложения и представьте их, пожалуйста. Я, безусловно, их поддержу", - сказал он.