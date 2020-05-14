Путин призвал выстроить систему контроля за генетическими технологиями

"И ещё один очень важный вопрос. Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. Поэтому необходимо выстроить систему контроля за их использованием. Вместе с участниками программы найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики. Прошу из этого и исходить", - сказал Путин.