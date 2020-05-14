Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T16:14
https://ria.ru/20200514/1571440766.html
Путин призвал выстроить систему контроля за генетическими технологиями
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571286843_0:149:3072:1877_1036x0_80_0_0_4ebb50f681e09869b662b39a77a7947c.jpg
РИА Новости

Путин призвал выстроить систему контроля за генетическими технологиями

16:14 14.05.2020
232
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Необходимо выстроить систему контроля за использованием генетических технологий, найти баланс между свободой научного поиска, интересами людей, защитой их интересов и вопросами этики, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию генетики.
"И ещё один очень важный вопрос. Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. Поэтому необходимо выстроить систему контроля за их использованием. Вместе с участниками программы найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики. Прошу из этого и исходить", - сказал Путин.
Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:09
Путин предложил создать национальную базу генетической информации
1500003
Обсудить 0
Владимир ПутинТехнологииОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обобщить идеи по созданию базы генетических исследований
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин
Сечин анонсировал строительство биотехнологического кампуса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Путин поручил выстроить систему подготовки кадров в области генетики
Президент РФ Владимир Путин
Путин предложил создать национальную базу генетической информации
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал связать научные коллекции в сеть биоресурсных центров
Путин пошутил о пугающем образе гуманизированных мышей
Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал задачи готовящегося плана развития экономики
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок
Путин призвал оперативно конвертировать научные заделы в продукцию
Кадр из фильма Сумерки
Пользователи обнаружили слово-паразит в романе "Сумерки"
Сотрудники Роспотребназора Республики Татарстан обрабатывают антисептическим средством багаж пассажиров
Иностранные авиакомпании сообщили о новых правилах перелетов
Троице-Сергиева лавра
Умер пятый насельник Троице-Сергиевой лавры, заразившийся коронавирусом
Возвращение Пекина к обычной жизни
В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017
Рябков рассказал о ситуации с продлением договора СНВ
Работник ювелирного завода в Костромской облати подозревается в поджоге предприятия
Под Костромой работник поджег ювелирный завод, чтобы скрыть недостачу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
04:53Эксперт рассказал, как распознать фейковый сайт по детским выплатам
04:49В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака
04:44На Курилах выявили первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния