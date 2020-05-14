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2020-05-14T16:12
https://ria.ru/20200514/1571440600.html
Эксперт: мир столкнулся с эпидемией, которая может затмить "испанку"
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РИА Новости

Эксперт: мир столкнулся с эпидемией, которая может затмить "испанку"

16:12 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мир столкнулся с кризисом в области здравоохранения, который может превзойти то опустошение, которое вызвала в 1918 году "испанка", унесшая более 50 миллионов жизней, считает бывший директор Управления перспективных биомедицинских разработок и исследований США Рик Брайт, передает телеканал CNN со ссылкой на текст показаний специалиста, с которыми он выступит перед Конгрессом.
Ранее Брайат заявил, что был отстранен от своей должности по политическим мотивам после того, как раскритиковал правительственное финансирование непроверенных препаратов, в том числе хлорохина. Брайат пообещал подать жалобу на руководство минздрава, к которому относится его ведомство.
"Мир сталкивается с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, которая имеет потенциал затмить опустошение, вызванное эпидемией 1918 года, которая унесла более 50 миллионов жизней во всем мире. Мы столкнулись с чрезвычайно заразным и смертоносным вирусом, который не только уносит жизни, но и нарушает самые основы нашего общества", - говорится в тексте выступления Брайата.
"Время для действия заканчивается. Если сейчас мы не разработаем национальную скоординированную стратегию, основанную на науке, я боюсь, что пандемия станет намного хуже, затянется и приведет к беспрецедентным болезням и смертям", - отмечает он, предупреждая, что зима 2020 года может стать "самой темной в современной истории".
Брайат даст показания перед подкомитетом Палаты представителей Конгресса в четверг.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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