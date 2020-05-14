Эксперт: мир столкнулся с эпидемией, которая может затмить "испанку"

"Мир сталкивается с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, которая имеет потенциал затмить опустошение, вызванное эпидемией 1918 года, которая унесла более 50 миллионов жизней во всем мире. Мы столкнулись с чрезвычайно заразным и смертоносным вирусом, который не только уносит жизни, но и нарушает самые основы нашего общества", - говорится в тексте выступления Брайата.