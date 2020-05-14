Путин назвал задачи готовящегося плана развития экономики

"Как вы знаете, сейчас идет подготовка плана по долгосрочному развитию экономики. Его важнейшая задача - не просто обеспечить восстановление деловой жизни, а обеспечить новое качество роста, в том числе за счёт глубоких структурных изменений, форсированного технологического развития во всех сферах", - сказал он.