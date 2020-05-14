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2020-05-14T16:09
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Путин назвал задачи готовящегося плана развития экономики
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РИА Новости

Путин назвал задачи готовящегося плана развития экономики

16:09 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готовящийся план развития экономики должен обеспечить восстановление деловой жизни и новое качество роста, в том числе за счёт структурных изменений.
Соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"Как вы знаете, сейчас идет подготовка плана по долгосрочному развитию экономики. Его важнейшая задача - не просто обеспечить восстановление деловой жизни, а обеспечить новое качество роста, в том числе за счёт глубоких структурных изменений, форсированного технологического развития во всех сферах", - сказал он.
Александр Шохин
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