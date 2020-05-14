Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T16:19
https://ria.ru/20200514/1571440389.html
Путин предложил создать национальную базу генетической информации
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:50:2985:1729_1036x0_80_0_0_b3e0a4d6efb84587dcdb326ec9dba050.jpg
РИА Новости

Путин предложил создать национальную базу генетической информации

16:09 14.05.2020 (обновлено: 16:19 14.05.2020)
1111
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать Национальную базу генетической информации, правительство продумает финансирование этого проекта из бюджета.
"Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать Национальную базу генетической информации... Речь о том, чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации. Я прошу правительство организовать финансирование этого проекта, и придется сделать это за счет средств федерального бюджета. Обращаю также особое внимание: необходимо надежно защитить персональные данные граждан, другую чувствительную информацию", - сказал Путин на совещании о развитии генетических технологий в России.
Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.
Лабораторные исследования
Вчера, 15:09
Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
12101221
Обсудить 0
ОбществоВладимир Путин
Рекомендуем
Шатер для сдачи анализа на коронавирус
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
Школьница во время дистанционного обучения дома
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
"Почему от вируса не погибло больше русских?": ответ найден
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что разочаровался в Китае
Набор для ДНК-исследования
Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Амазонские тропические леса
Названо возможное место начала следующей пандемии
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников пожаловался на "дебилов"
Сдача донорской плазмы в Москве
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Китаю прекращением отношений
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Ученые нашли лекарство от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
04:53Эксперт рассказал, как распознать фейковый сайт по детским выплатам
04:49В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака
04:44На Курилах выявили первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния