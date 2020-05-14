Путин предложил создать национальную базу генетической информации

"Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать Национальную базу генетической информации... Речь о том, чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации. Я прошу правительство организовать финансирование этого проекта, и придется сделать это за счет средств федерального бюджета. Обращаю также особое внимание: необходимо надежно защитить персональные данные граждан, другую чувствительную информацию", - сказал Путин на совещании о развитии генетических технологий в России.