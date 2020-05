Роскомнадзор изучает материалы NYT и FT о жертвах коронавируса в России

"В рамках реализации статьи 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" совместно с заинтересованными органами государственной власти проводится изучение информации, содержащейся в статьях "A Coronavirus Mystery Explained: Moscow Has 1,700 Extra Deaths" ("Объяснена загадка коронавируса: в Москве на 1700 смертельных случаев больше") и "Russia"s Covid death toll could be 70 per cent higher than official figure" ("Число погибших от Covid россиян может быть на 70 процентов выше официального показателя"), опубликованных соответственно в New York Times и Financial Times", - ответили в пресс-службе на запрос РИА Новости.