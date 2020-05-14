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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T16:08
https://ria.ru/20200514/1571440285.html
Роскомнадзор изучает материалы NYT и FT о жертвах коронавируса в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571384031_0:44:2714:1571_1036x0_80_0_0_65602c0436159dc9bb7d83ff1fe931bb.jpg
РИА Новости

Роскомнадзор изучает материалы NYT и FT о жертвах коронавируса в России

16:08 14.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Роскомнадзор совместно с заинтересованными органами власти изучает материалы New York Times и Financial Times о числе жертв коронавируса в РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В рамках реализации статьи 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" совместно с заинтересованными органами государственной власти проводится изучение информации, содержащейся в статьях "A Coronavirus Mystery Explained: Moscow Has 1,700 Extra Deaths" ("Объяснена загадка коронавируса: в Москве на 1700 смертельных случаев больше") и "Russia"s Covid death toll could be 70 per cent higher than official figure" ("Число погибших от Covid россиян может быть на 70 процентов выше официального показателя"), опубликованных соответственно в New York Times и Financial Times", - ответили в пресс-службе на запрос РИА Новости.
Здание Министерства иностранных дел в Москве
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Статья 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ, как напомнили в пресс-службе, устанавливает нормы и требования, направленные на противодействие распространению в Российской Федерации недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности.
Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
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