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Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
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РИА Новости

Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл

16:07 14.05.2020 (обновлено: 17:52 14.05.2020)
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Кадр из шоу "Кто хочет стать миллионером" телеканала ITV
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Участник британской передачи "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли назвал правильный ответ на последний вопрос, но не решился рискнуть уже заработанной суммой, пишет The Mirror.
Подойдя к финалу, мужчина выиграл полмиллиона фунтов (около 45 миллионов рублей) и мог удвоить эту сумму. Однако при неверном ответе он бы потерял большую часть денег.
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Затруднившись сказать, какие мотоциклетные гонки прошли раньше остальных, он позвонил другу, но тот не смог ему помочь. В результате Таунсли решил не рисковать и забрал 500 тысяч фунтов.
Ведущий программы поинтересовался, как бы ответил игрок, продолжив игру. Мужчина выбрал правильный вариант — "Турист Трофи".
В комментарии газете Таунсли признался, что был немого разочарован тем, что все же не решился ответить.
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