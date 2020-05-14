Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Участник британской передачи "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли назвал правильный ответ на последний вопрос, но не решился рискнуть уже заработанной суммой, пишет . Участник британской передачи "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли назвал правильный ответ на последний вопрос, но не решился рискнуть уже заработанной суммой, пишет The Mirror

Подойдя к финалу, мужчина выиграл полмиллиона фунтов (около 45 миллионов рублей) и мог удвоить эту сумму. Однако при неверном ответе он бы потерял большую часть денег.

Затруднившись сказать, какие мотоциклетные гонки прошли раньше остальных, он позвонил другу, но тот не смог ему помочь. В результате Таунсли решил не рисковать и забрал 500 тысяч фунтов.

Ведущий программы поинтересовался, как бы ответил игрок, продолжив игру. Мужчина выбрал правильный вариант — "Турист Трофи".