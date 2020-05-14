Регулярные рейсы из России в Армению возобновят 15 мая

ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Регулярные рейсы из РФ в Армению возобновятся с 15 мая, сказал в четверг на заседании парламента вице-премьер республики Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.

"С 15 мая, то есть с завтрашнего дня, возобновятся уже регулярные рейсы из Российской Федерации, мы дадим возможность (согражданам – ред.) вернуться в Армению при условии строжайшего соблюдения правил самоизоляции", - сказал Авинян, отвечая на соответствующий вопрос депутата.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на среду, выявлены 3860 случаев заражения, излечились 1572 пациента, 49 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.