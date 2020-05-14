Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T16:05
https://ria.ru/20200514/1571440067.html
Регулярные рейсы из России в Армению возобновят 15 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Регулярные рейсы из России в Армению возобновят 15 мая

16:05 14.05.2020
2284
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Регулярные рейсы из РФ в Армению возобновятся с 15 мая, сказал в четверг на заседании парламента вице-премьер республики Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.
"С 15 мая, то есть с завтрашнего дня, возобновятся уже регулярные рейсы из Российской Федерации, мы дадим возможность (согражданам – ред.) вернуться в Армению при условии строжайшего соблюдения правил самоизоляции", - сказал Авинян, отвечая на соответствующий вопрос депутата.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Вчера, 14:25Распространение нового коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения по коронавирусу в три этапа
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на среду, выявлены 3860 случаев заражения, излечились 1572 пациента, 49 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Бортпроводница в салоне самолета
Вчера, 15:05Распространение нового коронавируса
В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
301012
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗАрменияВ мире
Рекомендуем
Шатер для сдачи анализа на коронавирус
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Сотрудник МЧС России проводит дезинфекцию в переходе станции метро Киевская в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
Собянин назвал срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
"Почему от вируса не погибло больше русских?": ответ найден
Школьница во время дистанционного обучения дома
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Росавиация предложила снимать ограничения по коронавирусу в три этапа
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев назвал условие для открытия предприятий в Подмосковье
Гульнара Каримова
Узбекистан вернул из Франции активы Гульнары Каримовой
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Социальный работник закупает товары для продуктовых наборов
Власти Подмосковья рассказали, кто может получить продуктовый набор
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
04:53Эксперт рассказал, как распознать фейковый сайт по детским выплатам
04:49В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака
04:44На Курилах выявили первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния