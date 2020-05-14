Проекты-победители конкурса религиозной архитектуры и дизайна Faith&Form

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14 мая в Лос-Анджелесе должна была пройти очередная церемония награждения победителей конкурса религиозной архитектуры и дизайна Faith&Form, в котором победили (в номинации "Проект") создатели храма св. Игнатия Богоносца на Верейской улице. Сама церемония из-за пандемии была отменена, но не ее итоги. Все победители конкурса - в фотоленте Ria.ru.