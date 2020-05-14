Проекты-победители конкурса религиозной архитектуры и дизайна Faith&Form

Храм в честь Священномученика Игнатия Богоносца. Москва. ARCHPOINT, "Архитекторы А.Р.Е.А.Л.", номинация "Проект" (Unbuilt Work)
Храм в честь Священномученика Игнатия Богоносца. Москва. ARCHPOINT, "Архитекторы А.Р.Е.А.Л.", номинация "Проект" (Unbuilt Work)
Церковь в Ньянене. Ньянен, Сенегал. IN SITU Architecture , номинация "Новые объекты" (New Facilities)
Церковь в Ньянене. Ньянен, Сенегал. IN SITU Architecture , номинация "Новые объекты" (New Facilities)
Горная часовня Вирмбоден. Шнепфау, Австрия. Innauer Matt Architekten, номинация "Новые объекты" (New Facilities)
Горная часовня Вирмбоден. Шнепфау, Австрия. Innauer Matt Architekten, номинация "Новые объекты" (New Facilities)
Папский университет Саламанки. Саламанка, Испания. Pablo Guillén, номинация "Модернизация" (Renovation)
Папский университет Саламанки. Саламанка, Испания. Pablo Guillén, номинация "Модернизация" (Renovation)
Францисканская “Церковь Богоматери Ангелов”. Аризона, США. DLR Group, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)
Францисканская “Церковь Богоматери Ангелов”. Аризона, США. DLR Group, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)
Мечеть Санчаклар. Стамбул, Турция. EAA – Emre Arolat Architectur, номинация "Религиозный ландшафт" (Sacred Landscape)
Мечеть Санчаклар. Стамбул, Турция. EAA – Emre Arolat Architectur, номинация "Религиозный ландшафт" (Sacred Landscape)
Часовня Святого Иосифа. Иллинойс, США. Wheeler Kearns Architects, номинация "Повторное применение" (Adaptive Re-Use/Re-Purpose)
Часовня Святого Иосифа. Иллинойс, США. Wheeler Kearns Architects, номинация "Повторное применение" (Adaptive Re-Use/Re-Purpose)
Центр искусств Мальца. Огайо, США. MGA Partners, номинация "Повторное применение" (Adaptive Re-Use/Re-Purpose)
Центр искусств Мальца. Огайо, США. MGA Partners, номинация "Повторное применение" (Adaptive Re-Use/Re-Purpose)
Христианский Центр в Фучжоу. Фунчжоу, Китай. INUCE, Dirk U. Moench, номинация "Новые объекты" (New Facilities)
Христианский Центр в Фучжоу. Фунчжоу, Китай. INUCE, Dirk U. Moench, номинация "Новые объекты" (New Facilities)
Семейный павильон Кац. Лос-Анджелес, США. Lehrer Architects LA, номинация "Новые объекты" (New Facilities)
Семейный павильон Кац. Лос-Анджелес, США. Lehrer Architects LA, номинация "Новые объекты" (New Facilities)
Часовня Святой Марии. Ливония, США. PLY+, номинация "Новые объекты" (New Facilities)
Часовня Святой Марии. Ливония, США. PLY+, номинация "Новые объекты" (New Facilities)
Католическая церковь Св. Евангелиста Луки. Анкени, США. Neumann Monson Architects, номинация "Новые объекты" (New Facilities)
Католическая церковь Св. Евангелиста Луки. Анкени, США. Neumann Monson Architects, номинация "Новые объекты" (New Facilities)
Храм света. Канада. Patkau Architects Inc, номинация "Новые объекты" (New Facilities)
Храм света. Канада. Patkau Architects Inc, номинация "Новые объекты" (New Facilities)
Собор Святого Креста. Бостон, США. Elkus Manfredi Architects, номинация "Модернизация" (Renovation)
Собор Святого Креста. Бостон, США. Elkus Manfredi Architects, номинация "Модернизация" (Renovation)
Церковь Святой Анны. Бостон, США. Stephen Lee Architects, номинация "Модернизация" (Renovation)
Церковь Святой Анны. Бостон, США. Stephen Lee Architects, номинация "Модернизация" (Renovation)
Queen of All Saints, Чикаго, США. Wiss Janney Elstner Associates, Inc, номинация "Восстановление" (Restoration)
Queen of All Saints, Чикаго, США. Wiss Janney Elstner Associates, Inc, номинация "Восстановление" (Restoration)
Купол епископальной церкви Святого Варфоломея. Нью-Йорк, США. Acheson Doyle Partners Architects, PC, номинация "Восстановление" (Restoration)
Купол епископальной церкви Святого Варфоломея. Нью-Йорк, США. Acheson Doyle Partners Architects, PC, номинация "Восстановление" (Restoration)
Церковь Святого Антония. Скенектади, США. Lacey Thaler Reilly Wilson Architecture & Preservation, LLP, номинация "Восстановление" (Restoration)
Церковь Святого Антония. Скенектади, США. Lacey Thaler Reilly Wilson Architecture & Preservation, LLP, номинация "Восстановление" (Restoration)
Мемориальная капелла Батлера. Тэрритаун, США. Richard S. Vosko, Hon. AIA, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)
Мемориальная капелла Батлера. Тэрритаун, США. Richard S. Vosko, Hon. AIA, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)
Центр непрерывного обучения Эли М. Блэка. Нью-Йорк, США. Murphy Burnham & Buttrick Architects, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)
Центр непрерывного обучения Эли М. Блэка. Нью-Йорк, США. Murphy Burnham & Buttrick Architects, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)
Часовня Гордона в Школа Св. Хильды и Св. Хью. Нью-Йорк, США. Murphy Burnham & Buttrick Architects, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)
Часовня Гордона в Школа Св. Хильды и Св. Хью. Нью-Йорк, США. Murphy Burnham & Buttrick Architects, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)
Обеденная церковь Св. Лидии. Бруклин, США. Sheryl Jordan Architect, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)
Обеденная церковь Св. Лидии. Бруклин, США. Sheryl Jordan Architect, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)
Комната Созерцания Хосписа Гилкриста. Таусон, США. Levin/Brown and Associates, Inc., номинация "Визуальное искусство" (Visual Arts)
Комната Созерцания Хосписа Гилкриста. Таусон, США. Levin/Brown and Associates, Inc., номинация "Визуальное искусство" (Visual Arts)
Мавзолей президента Эйлвина, кладбище генералов. Сантьяго, Чили. Gonzalo Mardones Arquitectos, номинация "Религиозный ландшафт" (Sacred Landscape)
Мавзолей президента Эйлвина, кладбище генералов. Сантьяго, Чили. Gonzalo Mardones Arquitectos, номинация "Религиозный ландшафт" (Sacred Landscape)
Мемориал Коллиера в MIT. Кембридж, США. Höweler+Yoon Architecture, номинация "Религиозный ландшафт" (Sacred Landscape)
Мемориал Коллиера в MIT. Кембридж, США. Höweler+Yoon Architecture, номинация "Религиозный ландшафт" (Sacred Landscape)