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Религия и мировоззрение
2020-05-14T23:24
https://ria.ru/20200514/1571439963.html
Проекты-победители конкурса религиозной архитектуры и дизайна Faith&Form
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571437835_0:0:1000:563_1036x0_80_0_0_f7e3516fed76db4a646f7631dfbd8a60.jpg
РИА Новости

Проекты-победители конкурса религиозной архитектуры и дизайна Faith&Form

23:24 14.05.2020
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14 мая в Лос-Анджелесе должна была пройти очередная церемония награждения победителей конкурса религиозной архитектуры и дизайна Faith&Form, в котором победили (в номинации "Проект") создатели храма св. Игнатия Богоносца на Верейской улице. Сама церемония из-за пандемии была отменена, но не ее итоги. Все победители конкурса - в фотоленте Ria.ru.
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Храм в честь Священномученика Игнатия Богоносца. Москва. ARCHPOINT, "Архитекторы А.Р.Е.А.Л.", номинация "Проект" (Unbuilt Work)

Храм в честь Священномученика Игнатия Богоносца. Москва. ARCHPOINT, Архитекторы А.Р.Е.А.Л., номинация Unbuilt Work
1 из 25

Храм в честь Священномученика Игнатия Богоносца. Москва. ARCHPOINT, "Архитекторы А.Р.Е.А.Л.", номинация "Проект" (Unbuilt Work)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Церковь в Ньянене. Ньянен, Сенегал. IN SITU Architecture , номинация "Новые объекты" (New Facilities)

Церковь в Ньянене. Ньянен, Сенегал. IN SITU Architecture , номинация New Facilities
2 из 25

Церковь в Ньянене. Ньянен, Сенегал. IN SITU Architecture , номинация "Новые объекты" (New Facilities)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Горная часовня Вирмбоден. Шнепфау, Австрия. Innauer Matt Architekten, номинация "Новые объекты" (New Facilities)

Горная часовня Вирмбоден. Шнепфау, Австрия. Innauer Matt Architekten, номинация New Facilities
3 из 25

Горная часовня Вирмбоден. Шнепфау, Австрия. Innauer Matt Architekten, номинация "Новые объекты" (New Facilities)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Папский университет Саламанки. Саламанка, Испания. Pablo Guillén, номинация "Модернизация" (Renovation)

Папский университет Саламанки. Саламанка, Испания. Pablo Guillén, номинация Renovation
4 из 25

Папский университет Саламанки. Саламанка, Испания. Pablo Guillén, номинация "Модернизация" (Renovation)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Францисканская “Церковь Богоматери Ангелов”. Аризона, США. DLR Group, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)

Францисканская “Церковь Богоматери Ангелов”. Аризона, США. DLR Group, номинация Liturgical/Interior Design
5 из 25

Францисканская “Церковь Богоматери Ангелов”. Аризона, США. DLR Group, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Мечеть Санчаклар. Стамбул, Турция. EAA – Emre Arolat Architectur, номинация "Религиозный ландшафт" (Sacred Landscape)

Мечеть Санчаклар. Стамбул, Турция. EAA – Emre Arolat Architectur, номинация Sacred Landscape
6 из 25

Мечеть Санчаклар. Стамбул, Турция. EAA – Emre Arolat Architectur, номинация "Религиозный ландшафт" (Sacred Landscape)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Часовня Святого Иосифа. Иллинойс, США. Wheeler Kearns Architects, номинация "Повторное применение" (Adaptive Re-Use/Re-Purpose)

Часовня Святого Иосифа. Иллинойс, США. Wheeler Kearns Architects, номинация Adaptive Re-Use/Re-Purpose
7 из 25

Часовня Святого Иосифа. Иллинойс, США. Wheeler Kearns Architects, номинация "Повторное применение" (Adaptive Re-Use/Re-Purpose)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Центр искусств Мальца. Огайо, США. MGA Partners, номинация "Повторное применение" (Adaptive Re-Use/Re-Purpose)

Центр искусств Мальца. Огайо, США. MGA Partners, номинация Adaptive Re-Use/Re-Purpose
8 из 25

Центр искусств Мальца. Огайо, США. MGA Partners, номинация "Повторное применение" (Adaptive Re-Use/Re-Purpose)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Христианский Центр в Фучжоу. Фунчжоу, Китай. INUCE, Dirk U. Moench, номинация "Новые объекты" (New Facilities)

Христианский Центр в Фучжоу. Фунчжоу, Китай. INUCE, Dirk U. Moench, номинация New Facilities
9 из 25

Христианский Центр в Фучжоу. Фунчжоу, Китай. INUCE, Dirk U. Moench, номинация "Новые объекты" (New Facilities)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Семейный павильон Кац. Лос-Анджелес, США. Lehrer Architects LA, номинация "Новые объекты" (New Facilities)

Семейный павильон Кац. Лос-Анджелес, США. Lehrer Architects LA, номинация New Facilities
10 из 25

Семейный павильон Кац. Лос-Анджелес, США. Lehrer Architects LA, номинация "Новые объекты" (New Facilities)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Часовня Святой Марии. Ливония, США. PLY+, номинация "Новые объекты" (New Facilities)

Часовня Святой Марии. Ливония, США. PLY+, номинация New Facilities
11 из 25

Часовня Святой Марии. Ливония, США. PLY+, номинация "Новые объекты" (New Facilities)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Католическая церковь Св. Евангелиста Луки. Анкени, США. Neumann Monson Architects, номинация "Новые объекты" (New Facilities)

Католическая церковь Св. Евангелиста Луки. Анкени, США. Neumann Monson Architects, номинация New Facilities
12 из 25

Католическая церковь Св. Евангелиста Луки. Анкени, США. Neumann Monson Architects, номинация "Новые объекты" (New Facilities)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Храм света. Канада. Patkau Architects Inc, номинация "Новые объекты" (New Facilities)

Храм света. Канада. Patkau Architects Inc, номинация New Facilities
13 из 25

Храм света. Канада. Patkau Architects Inc, номинация "Новые объекты" (New Facilities)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Собор Святого Креста. Бостон, США. Elkus Manfredi Architects, номинация "Модернизация" (Renovation)

Собор Святого Креста. Бостон, США. Elkus Manfredi Architects, номинация Renovation
14 из 25

Собор Святого Креста. Бостон, США. Elkus Manfredi Architects, номинация "Модернизация" (Renovation)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Церковь Святой Анны. Бостон, США. Stephen Lee Architects, номинация "Модернизация" (Renovation)

Церковь Святой Анны. Бостон, США. Stephen Lee Architects, номинация Renovation
15 из 25

Церковь Святой Анны. Бостон, США. Stephen Lee Architects, номинация "Модернизация" (Renovation)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Queen of All Saints, Чикаго, США. Wiss Janney Elstner Associates, Inc, номинация "Восстановление" (Restoration)

Queen of All Saints, Чикаго, США. Wiss Janney Elstner Associates, Inc, номинация Restoration
16 из 25

Queen of All Saints, Чикаго, США. Wiss Janney Elstner Associates, Inc, номинация "Восстановление" (Restoration)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Купол епископальной церкви Святого Варфоломея. Нью-Йорк, США. Acheson Doyle Partners Architects, PC, номинация "Восстановление" (Restoration)

Купол епископальной церкви Святого Варфоломея. Нью-Йорк, США. Acheson Doyle Partners Architects, PC, номинация Restoration
17 из 25

Купол епископальной церкви Святого Варфоломея. Нью-Йорк, США. Acheson Doyle Partners Architects, PC, номинация "Восстановление" (Restoration)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Церковь Святого Антония. Скенектади, США. Lacey Thaler Reilly Wilson Architecture & Preservation, LLP, номинация "Восстановление" (Restoration)

Церковь Святого Антония. Скенектади, США. Lacey Thaler Reilly Wilson Architecture & Preservation, LLP, номинация Restoration
18 из 25

Церковь Святого Антония. Скенектади, США. Lacey Thaler Reilly Wilson Architecture & Preservation, LLP, номинация "Восстановление" (Restoration)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Мемориальная капелла Батлера. Тэрритаун, США. Richard S. Vosko, Hon. AIA, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)

Мемориальная капелла Батлера. Тэрритаун, США. Richard S. Vosko, Hon. AIA, номинация Liturgical/Interior Design
19 из 25

Мемориальная капелла Батлера. Тэрритаун, США. Richard S. Vosko, Hon. AIA, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Центр непрерывного обучения Эли М. Блэка. Нью-Йорк, США. Murphy Burnham & Buttrick Architects, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)

Центр непрерывного обучения Эли М. Блэка. Нью-Йорк, США. Murphy Burnham & Buttrick Architects, номинация Liturgical/Interior Design
20 из 25

Центр непрерывного обучения Эли М. Блэка. Нью-Йорк, США. Murphy Burnham & Buttrick Architects, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Часовня Гордона в Школа Св. Хильды и Св. Хью. Нью-Йорк, США. Murphy Burnham & Buttrick Architects, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)

Часовня Гордона в Школа Св. Хильды и Св. Хью. Нью-Йорк, США. Murphy Burnham & Buttrick Architects, номинация Liturgical/Interior Design
21 из 25

Часовня Гордона в Школа Св. Хильды и Св. Хью. Нью-Йорк, США. Murphy Burnham & Buttrick Architects, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Обеденная церковь Св. Лидии. Бруклин, США. Sheryl Jordan Architect, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)

Обеденная церковь Св. Лидии. Бруклин, США. Sheryl Jordan Architect, номинация Liturgical/Interior Design
22 из 25

Обеденная церковь Св. Лидии. Бруклин, США. Sheryl Jordan Architect, номинация "Религиозный интерьер" (Liturgical/Interior Design)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Комната Созерцания Хосписа Гилкриста. Таусон, США. Levin/Brown and Associates, Inc., номинация "Визуальное искусство" (Visual Arts)

Комната Созерцания Хосписа Гилкриста. Таусон, США. Levin/Brown and Associates, Inc., номинация Visual Arts
23 из 25

Комната Созерцания Хосписа Гилкриста. Таусон, США. Levin/Brown and Associates, Inc., номинация "Визуальное искусство" (Visual Arts)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Мавзолей президента Эйлвина, кладбище генералов. Сантьяго, Чили. Gonzalo Mardones Arquitectos, номинация "Религиозный ландшафт" (Sacred Landscape)

Мавзолей президента Эйлвина, кладбище генералов. Сантьяго, Чили. Gonzalo Mardones Arquitectos, номинация Sacred Landscape
24 из 25

Мавзолей президента Эйлвина, кладбище генералов. Сантьяго, Чили. Gonzalo Mardones Arquitectos, номинация "Религиозный ландшафт" (Sacred Landscape)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form

Мемориал Коллиера в MIT. Кембридж, США. Höweler+Yoon Architecture, номинация "Религиозный ландшафт" (Sacred Landscape)

Мемориал Коллиера в MIT. Кембридж, США. Höweler+Yoon Architecture, номинация Sacred Landscape
25 из 25

Мемориал Коллиера в MIT. Кембридж, США. Höweler+Yoon Architecture, номинация "Религиозный ландшафт" (Sacred Landscape)

© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
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