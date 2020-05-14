Biocad передаст вакцину от COVID-19 "Вектору" для испытаний

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская биотехнологическая компания Biocad до конца мая передаст готовую лекарственную форму вакцины от вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию, центру "Вектор" для проведения доклинических испытаний, сообщил гендиректор Biocad Дмитрий Морозов.
Biocad делает совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" вакцину от коронавируса на основе везикулярного стоматита. В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила ее в перечень из 70 перспективных вакцин-кандидатов для борьбы с коронавирусом.
"На сегодняшний момент у нас идет оптимизация состава готовой лекарственной формы и некоторые технические вопросы ... Я думаю, что мы закончим их и до конца этого месяца мы передадим "Вектору" готовый лекарственный препарат, наработанный в опытно-промышленной сфере, для того, чтобы коллеги приступили к полноценным доклиническим испытаниям", - сказал Морозов в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в РФ.
"Вектор" будет заниматься исследованием защитных свойств вакцины, а Biocad проверит ее безопасность. "Все работы по доклиническим испытаниям мы планируем завершить в течение 45 дней", - сказал он.
Далее компании обратятся в Минздрав для получения разрешения на испытания вакцины на здоровых добровольцах. В случае успешного испытания, компания на добровольной основе предложит медикам и работникам социальной сферы использовать ее. Кроме этого, на следующем этапе к исследованиям подключат пожилых людей и лиц с сопутствующими патологиями.
"Параллельно с клиническими испытаниями мы планируем обеспечить все технологические возможности, связанные с увеличением масштаба производства вакцин, и выйти на производственный цикл вакцин до 60 миллионов доз в год. Оборудование и другие технические ресурсы в наличие, все доступно", - заключил гендиректор Biocad.
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