Biocad передаст вакцину от COVID-19 "Вектору" для испытаний

"На сегодняшний момент у нас идет оптимизация состава готовой лекарственной формы и некоторые технические вопросы ... Я думаю, что мы закончим их и до конца этого месяца мы передадим "Вектору" готовый лекарственный препарат, наработанный в опытно-промышленной сфере, для того, чтобы коллеги приступили к полноценным доклиническим испытаниям", - сказал Морозов в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в РФ.