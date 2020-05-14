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Новости Подмосковья
2020-05-14T16:01
https://ria.ru/20200514/1571439806.html
Подмосковье лидирует в сфере дистанционного оформления недвижимости
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РИА Новости

Подмосковье лидирует в сфере дистанционного оформления недвижимости

16:01 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинЖилые дома
Жилые дома
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Московская область заняла первое место в топ-5 регионов, жители которых оформляют недвижимость дистанционно, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Федеральной кадастровой палаты.
Список подготовлен по итогам I квартала 2020 года. За эти месяцы принято около 96 тысяч заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость, а это на 14,4% выше, чем за аналогичный период 2019-го.
Жители Подмосковья написали 19,3 тысячи заявлений, москвичи – 9,9 тысячи, представители Нижегородской области – 6,9 тысячи, Самарской области – 4,9 тысячи, Краснодарского края – 3,9 тысячи.
На оформление недвижимости в Сети тратится столько же времени, что и при обычной подаче заявления. На единую процедуру учета уходит 10 рабочих дней.
Зарегистрировать права собственности или сделку можно с помощью электронных документов. Оформить недвижимость разрешено в любом регионе независимо от места жительства.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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