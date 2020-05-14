ПСБ продлевает действие льготной ставки по ипотеке

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. До 1 ноября ПСБ продлил действие льготной ставки 6% в рамках государственной программы субсидирования ипотеки на первичном рынке, сообщает пресс-служба банка.
Меньше чем за месяц ПСБ получил около 2600 заявок на сумму свыше 7 миллиардов рублей. при этом наибольший интерес к ипотеке на жилье комфорт-класса проявили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе, отметили в пресс-службе.
Руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина напомнила, что ПСБ одним из первых среди российских банков начал принимать заявки и предоставлять кредиты по объявленной в апреле госпрограмме 6,5%. Дополнительно банк снизил ставку до 6%.
"Программа стала очень востребованной, поэтому мы решили зафиксировать льготную ставку на все время действия господдержки, чтобы большее число клиентов могло воспользоваться этим предложением", – отметила Заботина, слова которой цитирует пресс-служба ПСБ.