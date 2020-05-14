ПСБ продлевает действие льготной ставки по ипотеке

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. До 1 ноября ПСБ продлил действие льготной ставки 6% в рамках государственной программы субсидирования ипотеки на первичном рынке, сообщает пресс-служба банка.

Санкт-Петербурге и Меньше чем за месяц ПСБ получил около 2600 заявок на сумму свыше 7 миллиардов рублей. при этом наибольший интерес к ипотеке на жилье комфорт-класса проявили клиенты в Москве Уфе , отметили в пресс-службе.

Руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина напомнила, что ПСБ одним из первых среди российских банков начал принимать заявки и предоставлять кредиты по объявленной в апреле госпрограмме 6,5%. Дополнительно банк снизил ставку до 6%.