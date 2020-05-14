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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:24
https://ria.ru/20200514/1571439624.html
ГП поручила оперативно реагировать на жалобы медиков на отсутствие выплат
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344683_0:139:3148:1910_1036x0_80_0_0_2959a8de9446945c1b619d866b9cd39c.jpg
РИА Новости

ГП поручила оперативно реагировать на жалобы медиков на отсутствие выплат

15:57 14.05.2020 (обновлено: 17:24 14.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам максимально оперативно реагировать на жалобы бизнесменов и медиков об отсутствии "коронавирусных" выплат, сообщает в четверг главное надзорное ведомство.
Поручения были даны во время совещания по вопросам организации работы и прокурорского надзора, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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"Генеральный прокурор указал, что органы прокуратуры обязаны максимально оперативно реагировать на обращения граждан, в том числе предпринимателей, медицинских работников о нарушениях их трудовых и иных социальных прав, особенно в части неполучения положенных выплат и отсутствия достаточных средств индивидуальной защиты", - говорится в релизе.
Краснов подчеркнул, что при обеспечении соблюдения прав и свобод граждан, необходимо действовать на опережение, при этом взаимодействуя с правоохранительными, контролирующими органами.
По итогам обсуждения наиболее острых проблем генпрокурор потребовал сосредоточить особое внимание на основных задачах. Во-первых, надзоре за расходованием выделяемых бюджетных средств, соблюдении прав медицинских и социальных работников и семей с детьми в части получения ими дополнительных выплат.
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Во-вторых, прокуроры должны сосредоточиться на защите прав граждан, в особенности уязвимых категорий, на охрану здоровья и медицинскую помощь, трудовых прав, пресечении фактов завышения цен на жизненно необходимые товары и лекарства. В-третьих, на обеспечении законных интересов малого и среднего бизнеса, надзоре за реализацией мер господдержки предпринимателей, включая выплаты работникам, отсрочки платежей, льготы и иные социальные гарантии.
Кроме того, по словам Краснова, необходимо уделять пристальное внимание соблюдению прав учащихся на образование в условиях дистанционного обучения и гарантированного школьникам питания.
Также прокуроры должны пресекать недостоверную информацию, связанную с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФОбщество
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