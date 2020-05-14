ГП поручила оперативно реагировать на жалобы медиков на отсутствие выплат

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор России Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам максимально оперативно реагировать на жалобы бизнесменов и медиков об отсутствии "коронавирусных" выплат, сообщает в четверг главное надзорное ведомство.

Поручения были даны во время совещания по вопросам организации работы и прокурорского надзора, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Генеральный прокурор указал, что органы прокуратуры обязаны максимально оперативно реагировать на обращения граждан, в том числе предпринимателей, медицинских работников о нарушениях их трудовых и иных социальных прав, особенно в части неполучения положенных выплат и отсутствия достаточных средств индивидуальной защиты", - говорится в релизе.

Краснов подчеркнул, что при обеспечении соблюдения прав и свобод граждан, необходимо действовать на опережение, при этом взаимодействуя с правоохранительными, контролирующими органами.

По итогам обсуждения наиболее острых проблем генпрокурор потребовал сосредоточить особое внимание на основных задачах. Во-первых, надзоре за расходованием выделяемых бюджетных средств, соблюдении прав медицинских и социальных работников и семей с детьми в части получения ими дополнительных выплат.

Во-вторых, прокуроры должны сосредоточиться на защите прав граждан, в особенности уязвимых категорий, на охрану здоровья и медицинскую помощь, трудовых прав, пресечении фактов завышения цен на жизненно необходимые товары и лекарства. В-третьих, на обеспечении законных интересов малого и среднего бизнеса, надзоре за реализацией мер господдержки предпринимателей, включая выплаты работникам, отсрочки платежей, льготы и иные социальные гарантии.

Кроме того, по словам Краснова, необходимо уделять пристальное внимание соблюдению прав учащихся на образование в условиях дистанционного обучения и гарантированного школьникам питания.

Также прокуроры должны пресекать недостоверную информацию, связанную с коронавирусом.