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2020-05-14T15:54
https://ria.ru/20200514/1571439314.html
Рябков осудил попытки использовать COVID-19 для подрыва механизмов ООН
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РИА Новости

Рябков осудил попытки использовать COVID-19 для подрыва механизмов ООН

15:54 14.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва считает безответственными попытки использовать пандемию коронавируса для подрыва механизмов и институтов ООН, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Безответственны попытки использовать нынешнюю ситуацию для подрыва механизмов этой организации (ООН - ред.) и ее институтов по выработке решений для общих вызовов", - заявил Рябков в ходе онлайн-презентации доклада "Не одичать в "осыпающемся мире", подготовленного дискуссионным клубом "Валдай".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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