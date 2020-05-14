Рябков осудил попытки использовать COVID-19 для подрыва механизмов ООН

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва считает безответственными попытки использовать пандемию коронавируса для подрыва механизмов и институтов ООН, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Безответственны попытки использовать нынешнюю ситуацию для подрыва механизмов этой организации (ООН - ред.) и ее институтов по выработке решений для общих вызовов", - заявил Рябков в ходе онлайн-презентации доклада "Не одичать в "осыпающемся мире", подготовленного дискуссионным клубом "Валдай".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.