Рябков осудил попытки использовать COVID-19 для подрыва механизмов ООН

"Безответственны попытки использовать нынешнюю ситуацию для подрыва механизмов этой организации (ООН - ред.) и ее институтов по выработке решений для общих вызовов", - заявил Рябков в ходе онлайн-презентации доклада "Не одичать в "осыпающемся мире", подготовленного дискуссионным клубом "Валдай".