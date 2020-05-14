В Финляндии число умерших от коронавируса увеличилось до 287

По данным на 15.20 четверга, 143 человека находились в больнице, из них 33 в реанимации, 287 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 109 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 65 человек старше 90 лет.