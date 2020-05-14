В Финляндии число умерших от коронавируса увеличилось до 287

ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 91 новый случай коронавируса за сутки, три человека умерли, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6145 (+91)", - говорится в сообщении.
В среду сообщалось о 6054 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4392 человека.
По данным на 15.20 четверга, 143 человека находились в больнице, из них 33 в реанимации, 287 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 109 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 65 человек старше 90 лет.
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