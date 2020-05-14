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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T16:03
https://ria.ru/20200514/1571439194.html
В Финляндии число умерших от коронавируса увеличилось до 287
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571439663_0:0:3213:1807_1036x0_80_0_0_9ae4640533ecb1d133630cf8df1399bd.jpg
РИА Новости

В Финляндии число умерших от коронавируса увеличилось до 287

15:52 14.05.2020 (обновлено: 16:03 14.05.2020)
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© REUTERS / Lehtikuva LehtikuvaПассажиры в отделе обслуживания клиентов международного аэропорта Хельсинки-Вантаа
Пассажиры в отделе обслуживания клиентов международного аэропорта Хельсинки-Вантаа
© REUTERS / Lehtikuva Lehtikuva
Пассажиры в отделе обслуживания клиентов международного аэропорта Хельсинки-Вантаа. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 91 новый случай коронавируса за сутки, три человека умерли, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6145 (+91)", - говорится в сообщении.
В среду сообщалось о 6054 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4392 человека.
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По данным на 15.20 четверга, 143 человека находились в больнице, из них 33 в реанимации, 287 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 109 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 65 человек старше 90 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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