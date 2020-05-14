Россия обеспокоена использованием темы COVID-19 для сведения счетов

"Очередным проявлением русофобии и синофобии, в последнее время активно культивируемых в некоторых западных государствах, стала попытка преподнести оказываемую Россией и КНР медицинскую помощь как желание использовать гуманитарное содействие в целях укрепления геополитического влияния... Особое беспокойство вызывает стремление использовать тему коронавируса как предлог для пренебрежения международным правом, для вырывания тактических преимуществ, для сведения счетов с неугодными правительством или геополитическими конкурентами", - заявил он на презентации внеочередного специального доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "Не одичать в "осыпающемся мире".