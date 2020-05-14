Россия обеспокоена использованием темы COVID-19 для сведения счетов

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия обеспокоена, что коронавирус используется для сведения геополитических счетов, на Западе на фоне коронавируса активизировалась русофобия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Очередным проявлением русофобии и синофобии, в последнее время активно культивируемых в некоторых западных государствах, стала попытка преподнести оказываемую Россией и КНР медицинскую помощь как желание использовать гуманитарное содействие в целях укрепления геополитического влияния... Особое беспокойство вызывает стремление использовать тему коронавируса как предлог для пренебрежения международным правом, для вырывания тактических преимуществ, для сведения счетов с неугодными правительством или геополитическими конкурентами", - заявил он на презентации внеочередного специального доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "Не одичать в "осыпающемся мире".
"К сожалению, эта новая общая угроза не привела к смягчению геополитических разногласий, обострила идеологическое и информационное противостояние", - подчеркнул он.
Последствия спада деловой активности в силу коронавируса еще предстоит оценить, этот "великий каранатин" несомненно, подсечет мировую экономику", отметил Рябков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф