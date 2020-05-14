В госохотнадзоре объяснили нашествие комаров в Нижегородской области

"Это комары-звонцы или комары-дергуны. Свое название они получили из-за звука, который возникает из-за высокой частоты взмахов крыльев. Личинки комаров-звонцов известны как мотыль. Он развивается и живет в воде. Продолжительность жизни небольшая", - заявил агентству начальник отдела организации охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира комитета госохотнадзора Нижегородской области Дмитрий Курочкин.