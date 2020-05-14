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2020-05-14T15:50
https://ria.ru/20200514/1571439098.html
В госохотнадзоре объяснили нашествие комаров в Нижегородской области
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РИА Новости

В госохотнадзоре объяснили нашествие комаров в Нижегородской области

15:50 14.05.2020
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинКомар
Комар
© РИА Новости / Олег Ласточкин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая — РИА Новости. Тучи комаров, летающие возле Горьковского водохранилища в Нижегородской области, не представляют никакой опасности для людей, заявили РИА Новости в региональном комитете госохотнадзора.
Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет, в котором полчища комаров буквально облепляют дома и машины и огромными тучами вьются в воздухе в Городецком районе у плотины Нижегородской ГЭС.
"Это комары-звонцы или комары-дергуны. Свое название они получили из-за звука, который возникает из-за высокой частоты взмахов крыльев. Личинки комаров-звонцов известны как мотыль. Он развивается и живет в воде. Продолжительность жизни небольшая", - заявил агентству начальник отдела организации охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира комитета госохотнадзора Нижегородской области Дмитрий Курочкин.
По словам специалиста, такое массовое вылупление – явление ежегодное, а количество насекомых зависит от температуры воды и от размера водоема.
В ведомстве также уточнили, что для жителей данный вид не представляет никакой опасности, поскольку взрослые комары-звонцы не питаются, их ротовые органы недоразвиты. "Данный вид является кормовой базой для птиц и рыб", - подчеркнули в комитете госохотнадзора.
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