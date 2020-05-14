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В Подмосковье планируют возобновить техобслуживание и ремонт машин
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РИА Новости

В Подмосковье планируют возобновить техобслуживание и ремонт машин

15:50 14.05.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Работа шиномонтажной мастерской . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Техобслуживание и ремонт машин планируют возобновить в Подмосковье с 18 мая, посещение гражданами автосалонов приостановлено до 31 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на постановление губернатора.
"В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ на территории Московской области до 31 мая приостановлено посещение гражданами зданий, строений, сооружений, где осуществляется розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами ... А с 18 мая планируется возобновление технического обслуживания и ремонта транспортных средств (для всех организаций и частных лиц), торговля автозапчастями, деталями, узлами и принадлежностями к ним", - говорится в сообщении.
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Подчёркивается, что в период до 31 мая возможен ремонт транспортных средств, обеспечивающих функционирование транспортной системы Московской области, а также предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона.
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Московская область (Подмосковье)Общество
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