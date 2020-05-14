В Подмосковье планируют возобновить техобслуживание и ремонт машин

"В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ на территории Московской области до 31 мая приостановлено посещение гражданами зданий, строений, сооружений, где осуществляется розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами ... А с 18 мая планируется возобновление технического обслуживания и ремонта транспортных средств (для всех организаций и частных лиц), торговля автозапчастями, деталями, узлами и принадлежностями к ним", - говорится в сообщении.