Рябков отметил необходимость коллективных мер по борьбе с пандемией

"Для мира стало бы немалым благом, если бы лидеры "пятерки" переподтвердили приверженность общепризнанным нормам международного права и ооноцентричному миропорядку, наметили совместные меры, направленные на борьбу с пандемией, на урегулирование региональных кризисов и конфликтов, на снижение глобальной военной опасности", - заявил Рябков в ходе онлайн-презентации доклада "Не одичать в "осыпающемся мире", подготовленного дискуссионным клубом "Валдай".