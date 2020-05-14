Рябков отметил необходимость коллективных мер по борьбе с пандемией

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Важно, чтобы в ходе саммита Совбеза ООН лидеры стран наметили коллективные меры по борьбе с пандемиями и по снижению глобальной военной опасности, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он напомнил, что с идеей проведения такой встречи ранее выступил российский президент Владимир Путин.
"Для мира стало бы немалым благом, если бы лидеры "пятерки" переподтвердили приверженность общепризнанным нормам международного права и ооноцентричному миропорядку, наметили совместные меры, направленные на борьбу с пандемией, на урегулирование региональных кризисов и конфликтов, на снижение глобальной военной опасности", - заявил Рябков в ходе онлайн-презентации доклада "Не одичать в "осыпающемся мире", подготовленного дискуссионным клубом "Валдай".
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