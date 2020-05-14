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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:49
https://ria.ru/20200514/1571438820.html
Рябков отметил необходимость коллективных мер по борьбе с пандемией
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_39176e46157ea7ca25bbb4e7464cd86a.jpg
РИА Новости

Рябков отметил необходимость коллективных мер по борьбе с пандемией

15:49 14.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Важно, чтобы в ходе саммита Совбеза ООН лидеры стран наметили коллективные меры по борьбе с пандемиями и по снижению глобальной военной опасности, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он напомнил, что с идеей проведения такой встречи ранее выступил российский президент Владимир Путин.
"Для мира стало бы немалым благом, если бы лидеры "пятерки" переподтвердили приверженность общепризнанным нормам международного права и ооноцентричному миропорядку, наметили совместные меры, направленные на борьбу с пандемией, на урегулирование региональных кризисов и конфликтов, на снижение глобальной военной опасности", - заявил Рябков в ходе онлайн-презентации доклада "Не одичать в "осыпающемся мире", подготовленного дискуссионным клубом "Валдай".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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