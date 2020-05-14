Онлайн-конференция главы Комитета ГД по физической культуре М. Дегтярева

Как организована работа Комитета в условиях пандемии? Какие законодательные изменения в сфере туризма, профессионального и массового спорта необходимы на основании выводов из сложившейся ситуации? Какое значение для развития туристической отрасли имеют законопроекты, принятые в первом чтении 12 мая? Как идет работа над проектом Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года?