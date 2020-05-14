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Онлайн-конференция главы Комитета ГД по физической культуре М. Дегтярева
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РИА Новости

Онлайн-конференция главы Комитета ГД по физической культуре М. Дегтярева

15:42 14.05.2020
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19 мая в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила ДЕГТЯРЕВА.
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Как организована работа Комитета в условиях пандемии? Какие законодательные изменения в сфере туризма, профессионального и массового спорта необходимы на основании выводов из сложившейся ситуации? Какое значение для развития туристической отрасли имеют законопроекты, принятые в первом чтении 12 мая? Как идет работа над проектом Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года?

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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