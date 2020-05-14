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РИА Наука
2020-05-14T17:32
https://ria.ru/20200514/1571438367.html
Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
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РИА Новости

Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах

15:40 14.05.2020 (обновлено: 17:32 14.05.2020)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин с интересом заслушал доклад генетиков об использовании лабораторных мышей для разработки лекарств от тяжелых заболеваний, отметив, что "генноинженерная фантазия рождает самые разные образы гуманизированных мышек".
"Очень интересно. Не знаю, как у кого, но у меня лично, когда вы говорили о гуманизации мышек, у меня чувство благоговения какое-то возникло и внутренней какой-то тревоги. Сразу генноинженерная фантазия рождает самые разные образы этих гуманизированных мышек, надеюсь, все это будет под контролем", - сказал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ после доклада директора института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Александра Макарова по различным исследованиям на мышах.
Макаров рассказал о лабораторных мышах, которым часть генов заменили на человеческие, что позволяет проводить исследования по использованию новых препаратов для лечения серьезных заболеваний. По его словам, помимо мышей ученые используют и других животных и рыб, а в Новосибирске даже есть памятник лабораторной мышке, которая "сидит и вяжет свой геном".
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РИА НаукаАлександр МакаровВладимир ПутинНовосибирск
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