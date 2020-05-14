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2020-05-14T17:49
https://ria.ru/20200514/1571438317.html
Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
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РИА Новости

Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу

15:40 14.05.2020 (обновлено: 17:49 14.05.2020)
19272
© Fotolia / Henrik DolleНабор для ДНК-исследования
Набор для ДНК-исследования
© Fotolia / Henrik Dolle
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователь Reddit рассказал, как случайно узнал об измене своей бабушки, подарив отцу на день рождения ДНК-тест.
"Моему отцу часто говорили, что он не является биологическим сыном моего деда", — написал пользователь.
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По его словам, когда бабушка была беременна его отцом, у нее был роман с мужчиной по имени Тиллери. При этом сами бабушка и дедушка все отрицали. С возрастом ребенок стал похож на родителя, что развеяло все сомнения.
Тогда автор поста решил поставить точку в этой истории. Он подарил отцу ДНК-тест на его 61-й день рождения. Они ждали результата несколько недель, и в итоге выяснилось, что ДНК отца очень схоже с ДНК мужчины по имени Тиллери, при в этом списке совпадений не было никого с фамилией его деда.
По словам мужчины, позже они обсудили эту ситуацию и его отец пришел к выводу, что его родители знали об этом, поэтому теперь он еще больше ценит их поступок.
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ДНКВ мире
Популярные комментарии
А не судьба была не просто машинно перевести текст, но и адаптировать его в соответствии с правилами русского языка, чтобы понять, в чем суть-то?
14 мая, 16:05
Каменчу тут
1831004
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