Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователь Пользователь Reddit рассказал, как случайно узнал об измене своей бабушки, подарив отцу на день рождения ДНК -тест.

"Моему отцу часто говорили, что он не является биологическим сыном моего деда", — написал пользователь.

По его словам, когда бабушка была беременна его отцом, у нее был роман с мужчиной по имени Тиллери. При этом сами бабушка и дедушка все отрицали. С возрастом ребенок стал похож на родителя, что развеяло все сомнения.

Тогда автор поста решил поставить точку в этой истории. Он подарил отцу ДНК-тест на его 61-й день рождения. Они ждали результата несколько недель, и в итоге выяснилось, что ДНК отца очень схоже с ДНК мужчины по имени Тиллери, при в этом списке совпадений не было никого с фамилией его деда.