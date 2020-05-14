В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879

"В Азербайджане выявлено еще 121 случаев заражения коронавирусом, 44 человека вылечились. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2879 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 1833 человек вылечились, 35 человек умерли, 1011 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 29 из них оценивается как тяжелое, 38 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.