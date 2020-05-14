В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879

БАКУ, 14 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за минувшие сутки выросло на 121 и достигло 2879, всего с начала пандемии скончались 35 человек, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено еще 121 случаев заражения коронавирусом, 44 человека вылечились. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2879 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 1833 человек вылечились, 35 человек умерли, 1011 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 29 из них оценивается как тяжелое, 38 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.
По данным штаба, всего в республике провели 214291 тест на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.