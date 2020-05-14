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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:39
https://ria.ru/20200514/1571438202.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
https://cdn23.img.ria.ru/images/156064/78/1560647830_0:113:3076:1843_1036x0_80_0_0_f12e1bc7b51995da1e6637fa8998cf73.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879

15:39 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняБаку
Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
Баку. Архивное фото
БАКУ, 14 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за минувшие сутки выросло на 121 и достигло 2879, всего с начала пандемии скончались 35 человек, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено еще 121 случаев заражения коронавирусом, 44 человека вылечились. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2879 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 1833 человек вылечились, 35 человек умерли, 1011 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 29 из них оценивается как тяжелое, 38 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.
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Скорость распространения нового коронавируса
По данным штаба, всего в республике провели 214291 тест на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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