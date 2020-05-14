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Религия и мировоззрение
2020-05-14T16:58
https://ria.ru/20200514/1571438113.html
Мусульман призвали с иудеями и христианами молиться о завершении эпидемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/150154/68/1501546812_0:130:3180:1919_1036x0_80_0_0_cdcba4a62fa3bd93829c9265eaaa05b1.jpg
РИА Новости

Мусульман призвали с иудеями и христианами молиться о завершении эпидемии

15:39 14.05.2020 (обновлено: 16:58 14.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (справа) читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (справа) читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал мусульман в четверг присоединиться ко Дню всеобщей молитвы для преодоления эпидемии коронавируса, сообщается на сайте ДУМ РФ в четверг.
Ранее папа Римский Франциск поддержал инициативу Высшего комитета по человеческому братству провести 14 мая день всеобщей молитвы и поста с участием представителей всех религий в целях преодоления пандемии коронавируса.
"Я выражаю всецелую поддержку инициативе единения религий в молитве и посте об окончании пандемии коронавируса, намереваюсь 14 мая воздеть руки к небу в мольбах о защите всего человечества от этой болезни и призываю своих единоверцев последовать этому же примеру словами Всевышнего из священного Корана: "Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих молитв" (23:1-2)", - сказал Гайнутдин.
Папа Римский Франциск
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Мусульмане всего мира в течение месяца Рамадан соблюдают пост и молятся, а молитва и пост, по его словам, – это виды религиозной практики, "первооснова которых была заложена нашим общим праотцом Авраамом".
Равиль Гайнутдин поблагодарил за инициативу единения религий в молитве и посте за окончание пандемии коронавируса "братьев по вере Авраамовой" в лице папы римского Франциска, а также шейха университета Аль-Азхар Ахмада ат-Таййеба, поддержавшего этот призыв.
"Намеченное на 14 мая 2020 единение различных религий и конфессий – каждая согласно своей традиции – в практике поста и молитвенного обращения к Господу, послужит нам напоминанием о единстве наших корней и об общей совместной ответственности, которую мы несем перед Создателем, за поддержание гармонии и порядка созданного Им мира", - сказал муфтий.
Высший комитет по человеческому братству был создан в августе 2019 года для реализации целей, содержащихся в "Документе о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни". Этот документ был подписан папой Франциском совместно с верховным имамом одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира Аль-Азхар шейхом Ахмадом ат-Таййебом 4 февраля 2019 года в Абу-Даби.
Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы – начался 23 апреля. Завершится тридцатидневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам). Ранее в ДУМ РФ отметили, что из-за коронавируса во время месяца Рамадан в РФ молитвы в мечетях состоятся без прихожан: верующим предписано сидеть дома.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинОбщество
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