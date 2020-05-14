Мусульман призвали с иудеями и христианами молиться о завершении эпидемии

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал мусульман в четверг присоединиться ко Дню всеобщей молитвы для преодоления эпидемии коронавируса, сообщается на сайте ДУМ РФ в четверг.

Ранее папа Римский Франциск поддержал инициативу Высшего комитета по человеческому братству провести 14 мая день всеобщей молитвы и поста с участием представителей всех религий в целях преодоления пандемии коронавируса.

"Я выражаю всецелую поддержку инициативе единения религий в молитве и посте об окончании пандемии коронавируса, намереваюсь 14 мая воздеть руки к небу в мольбах о защите всего человечества от этой болезни и призываю своих единоверцев последовать этому же примеру словами Всевышнего из священного Корана: "Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих молитв" (23:1-2)", - сказал Гайнутдин.

Мусульмане всего мира в течение месяца Рамадан соблюдают пост и молятся, а молитва и пост, по его словам, – это виды религиозной практики, "первооснова которых была заложена нашим общим праотцом Авраамом".

Равиль Гайнутдин поблагодарил за инициативу единения религий в молитве и посте за окончание пандемии коронавируса "братьев по вере Авраамовой" в лице папы римского Франциска, а также шейха университета Аль-Азхар Ахмада ат-Таййеба, поддержавшего этот призыв.

"Намеченное на 14 мая 2020 единение различных религий и конфессий – каждая согласно своей традиции – в практике поста и молитвенного обращения к Господу, послужит нам напоминанием о единстве наших корней и об общей совместной ответственности, которую мы несем перед Создателем, за поддержание гармонии и порядка созданного Им мира", - сказал муфтий.

Высший комитет по человеческому братству был создан в августе 2019 года для реализации целей, содержащихся в "Документе о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни". Этот документ был подписан папой Франциском совместно с верховным имамом одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира Аль-Азхар шейхом Ахмадом ат-Таййебом 4 февраля 2019 года в Абу-Даби.