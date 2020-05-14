Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч жителей провинции Северный Самар из-за тайфуна "Амбо", сообщает телеканал ABS-CBN.
Тайфун "Амбо" в четверг обрушился на восточную часть острова Самар в районе муниципалитета Сан-Поликарпо, принеся с собой сильные ливни и ветер, порывы которого достигают 40-50 метров в секунду. Позднее тайфун дошел до провинции Северный Самар.
Guys #Ambo is literally shaking rn.— Qwerty (@_speedlane) May 14, 2020
𝗟𝗢𝗢𝗞 | Damages brought by typhoon #AmboPH on it's landfall in Eastern Samar.
Via Renzel John Copico pic.twitter.com/Y57gQJNejY
Как заявил глава местной службы по чрезвычайным ситуациям, в эвакуационные центры уже были направлены 9,7 тысячи человек. По его словам, число эвакуированных будет расти. Ранее сообщалось, что власти готовятся к эвакуации порядка 400 тысяч человек.
Ситуация осложняется карантинными мерами, введенными в стране из-за пандемии коронавируса. Минздрав Филиппин предупредил местные власти, что между эвакуированными людьми должна быть сохранена дистанция не менее одного метра, чтобы избежать распространения инфекции. Ранее сообщалось, что часть эвакуированных будут размещать в изоляторах, которые изначально предназначались для пациентов с COVID-19, но не были использованы, а также в других карантинных объектах.
Согласно последним данным минздрава Филиппин, в стране выявлены 11 876 случаев заражения коронавирусом, 790 человек скончались.
WATCH: Typhoon Ambo's wrath is now being felt in Northern Samar. Video taken by PCpl Ronan Lucas, PCADU, Northern Samar Provincial Police Office at 5:55 P.M. at the provincial capitol. | via Tonette Marticio pic.twitter.com/P3KuAyz6Ko— Manila Bulletin News (@manilabulletin) May 14, 2020