Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч жителей провинции Северный Самар из-за тайфуна "Амбо", сообщает телеканал Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч жителей провинции Северный Самар из-за тайфуна "Амбо", сообщает телеканал ABS-CBN

Тайфун "Амбо" в четверг обрушился на восточную часть острова Самар в районе муниципалитета Сан-Поликарпо, принеся с собой сильные ливни и ветер, порывы которого достигают 40-50 метров в секунду. Позднее тайфун дошел до провинции Северный Самар.

Guys #Ambo is literally shaking rn.



𝗟𝗢𝗢𝗞 | Damages brought by typhoon #AmboPH on it's landfall in Eastern Samar.



Via Renzel John Copico pic.twitter.com/Y57gQJNejY — Qwerty (@_speedlane) May 14, 2020

Как заявил глава местной службы по чрезвычайным ситуациям, в эвакуационные центры уже были направлены 9,7 тысячи человек. По его словам, число эвакуированных будет расти. Ранее сообщалось, что власти готовятся к эвакуации порядка 400 тысяч человек.

Ситуация осложняется карантинными мерами, введенными в стране из-за пандемии коронавируса. Минздрав Филиппин предупредил местные власти, что между эвакуированными людьми должна быть сохранена дистанция не менее одного метра, чтобы избежать распространения инфекции. Ранее сообщалось, что часть эвакуированных будут размещать в изоляторах, которые изначально предназначались для пациентов с COVID-19, но не были использованы, а также в других карантинных объектах.

Согласно последним данным минздрава Филиппин, в стране выявлены 11 876 случаев заражения коронавирусом, 790 человек скончались.