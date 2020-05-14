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2020-05-14T15:51
https://ria.ru/20200514/1571437593.html
Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
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РИА Новости

Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"

15:36 14.05.2020 (обновлено: 15:51 14.05.2020)
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© AFP 2020 / Alren BeronioЖители в центральной части Филиппин.14 мая 2020
Жители в центральной части Филиппин.14 мая 2020
© AFP 2020 / Alren Beronio
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч жителей провинции Северный Самар из-за тайфуна "Амбо", сообщает телеканал ABS-CBN.
Тайфун "Амбо" в четверг обрушился на восточную часть острова Самар в районе муниципалитета Сан-Поликарпо, принеся с собой сильные ливни и ветер, порывы которого достигают 40-50 метров в секунду. Позднее тайфун дошел до провинции Северный Самар.
Как заявил глава местной службы по чрезвычайным ситуациям, в эвакуационные центры уже были направлены 9,7 тысячи человек. По его словам, число эвакуированных будет расти. Ранее сообщалось, что власти готовятся к эвакуации порядка 400 тысяч человек.
Ситуация осложняется карантинными мерами, введенными в стране из-за пандемии коронавируса. Минздрав Филиппин предупредил местные власти, что между эвакуированными людьми должна быть сохранена дистанция не менее одного метра, чтобы избежать распространения инфекции. Ранее сообщалось, что часть эвакуированных будут размещать в изоляторах, которые изначально предназначались для пациентов с COVID-19, но не были использованы, а также в других карантинных объектах.
Согласно последним данным минздрава Филиппин, в стране выявлены 11 876 случаев заражения коронавирусом, 790 человек скончались.
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