В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Главный врач больницы в Екатеринбурге, ранее оштрафованный за решение лечить пациентов с COVID-19 на дому, получил выговор за то, что выписал 90-летнюю пенсионерку с коронавирусом.
По информации региональной прокуратуры, вдова ветерана Великой Отечественной войны лежала в госпитале для ветеранов войн, где у нее был выявлен COVID-19. После этого 90-летнюю женщину перевели в ЦГКБ №6 Екатеринбурга, откуда в тот же день в связи с подозрением на пневмонию для проведения компьютерной томографии - в ЦГКБ №24. Там ей подтвердили COVID-19, но она подписала добровольный отказ от госпитализации, после чего скорая отвезла ее домой и оставила у подъезда.
"Учитывая диагноз и престарелый возраст женщины, коронавирусная инфекция представляла опасность для жизни и здоровья пациентки, в силу чего она подлежала обязательной госпитализации… По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования главному врачу МАУ "Центральная городская клиническая больница №24" объявлен выговор", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре, сейчас женщина получает лечение в Верхнепышминской больнице.
Ранее суд в Екатеринбурге оштрафовал главврача больницы №24 Алексея Малинкина на 100 тысяч рублей. Пояснялось, что Роспотребнадзор выдал предписание семи пациентам с коронавирусом для госпитализации, но, поскольку у них была легкая форма заболевания, их отправили лечиться домой - и через несколько дней произошла вспышка коронавируса. Малинкин вину не признал, ссылался на решение Минздрава, который рекомендует обязательную госпитализацию, если пациенты - дети, беременные и лица старше 65 лет. Медик уверял, что, отправив больных лечиться на дом, он берег места для более тяжелых пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф