В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор

По информации региональной прокуратуры, вдова ветерана Великой Отечественной войны лежала в госпитале для ветеранов войн, где у нее был выявлен COVID-19. После этого 90-летнюю женщину перевели в ЦГКБ №6 Екатеринбурга, откуда в тот же день в связи с подозрением на пневмонию для проведения компьютерной томографии - в ЦГКБ №24. Там ей подтвердили COVID-19, но она подписала добровольный отказ от госпитализации, после чего скорая отвезла ее домой и оставила у подъезда.