Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту

"Сегодня в 9.50 утра из Москвы во Франкфурт-на-Майне вылетел рейс LH 1445 авиакомпании Lufthansa со 174 пассажирами на борту. Среди них 24 гражданина Германии, 30 граждан других стран Евросоюза, 45 граждан России с правом на долгосрочное проживание в Германии и один гражданин Великобритании", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.
"И снова это стало прекрасным знаком европейской солидарности в кризисе, затронувшем всех. Несколько сотрудников посольства Германии оказывали помощь в аэропорту, разъясняя вопросы, касающиеся безопасного отправления. Сердечно благодарим МИД России за как всегда очень конструктивное и хорошее сотрудничество", - добавили в диппредставительстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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