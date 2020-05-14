Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту

"Сегодня в 9.50 утра из Москвы во Франкфурт-на-Майне вылетел рейс LH 1445 авиакомпании Lufthansa со 174 пассажирами на борту. Среди них 24 гражданина Германии, 30 граждан других стран Евросоюза, 45 граждан России с правом на долгосрочное проживание в Германии и один гражданин Великобритании", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.