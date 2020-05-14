Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову

Хасавов в СИЗО ожидает предварительного слушания по уголовному делу, которое назначено на 20 мая. Оно неоднократно откладывалось из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Дело насчитывает 12 томов, обвинение в окончательной редакции фигурантам было предъявлено лишь в принуждении к даче показаний, тогда как ранее Хасавову вменялось также воспрепятствование правосудию.