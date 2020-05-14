Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мосгорсуд отменил определение нижестоящей инстанции о продлении ареста управляющему партнеру адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагиру Хасавову, которого обвиняют в принуждении к даче показаний, но оставил его под стражей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд отменил определение Дорогомиловского суда Москвы о продлении Хасавову меры пресечения в виде содержания под стражей, дело было возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - рассказал собеседник агентства.
Дорогомиловский суд столицы продлил арест адвоката до 19 сентября, Мосгорсуд же установил срок ареста до 22 мая.
Хасавов в СИЗО ожидает предварительного слушания по уголовному делу, которое назначено на 20 мая. Оно неоднократно откладывалось из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Дело насчитывает 12 томов, обвинение в окончательной редакции фигурантам было предъявлено лишь в принуждении к даче показаний, тогда как ранее Хасавову вменялось также воспрепятствование правосудию.
Адвокат был задержан в сентябре 2019 года в здании Лефортовского суда Москвы, куда пришел защищать бывшего заместителя врио премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом", он был арестован. Вину Хасавов не признал.
Юсуфов и его бывший начальник Абдусамад Гамидов в конце октября 2019 года получили 5,5 и 6,5 лет колонии соответственно по делу о присвоении 41 миллиона рублей из бюджета, предусмотренных на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.