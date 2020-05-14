В Башкирии в мусорном баке нашли младенца

УФА, 14 мая - РИА Новости. Дворник в башкирских Туймазах утром в мусорном баке нашел плачущего новорожденного мальчика, полицейские разыскали мать ребенка, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Дворник в башкирских Туймазах утром в мусорном баке нашел плачущего новорожденного мальчика, полицейские разыскали мать ребенка, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии

"В отдел полиции по Туймазинскому району сегодня утром поступило сообщение о найденном в мусорном баке новорожденном ребенке. Известно, что около 7 часов младенца обнаружил дворник. Плач ребенка раздавался из мусорного контейнера во дворе дома на проспекте Ленина. Когда мужчина подошел к баку, то увидел маленькую ручку. Младенец лежал в пакете с одеждой. Туймазинец отнес ребенка в теплое помещение, а после вызвал скорую помощь и полицию. Новорожденным оказался мальчик", - говорится в сообщении башкирской полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили личность матери. "Ею оказалась 36-летняя местная жительница. Женщина проживает с двумя несовершеннолетними детьми у своего брата. По предварительным данным, она родила мальчика в 4 часа утра в квартире родственника, которого в этот момент дома не было, и сразу поспешила избавиться от новорожденного", - сообщает МВД по Башкирии.

Полицейские передали материалы проверки следователям, которые возбудили уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.