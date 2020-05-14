Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T15:30
https://ria.ru/20200514/1571437002.html
В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:105:2561:1545_1036x0_80_0_0_a1d90d9124bb62694e85ac4f3fb512da.jpg
РИА Новости

В Башкирии в мусорном баке нашли младенца

15:30 14.05.2020
3427
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
УФА, 14 мая - РИА Новости. Дворник в башкирских Туймазах утром в мусорном баке нашел плачущего новорожденного мальчика, полицейские разыскали мать ребенка, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
"В отдел полиции по Туймазинскому району сегодня утром поступило сообщение о найденном в мусорном баке новорожденном ребенке. Известно, что около 7 часов младенца обнаружил дворник. Плач ребенка раздавался из мусорного контейнера во дворе дома на проспекте Ленина. Когда мужчина подошел к баку, то увидел маленькую ручку. Младенец лежал в пакете с одеждой. Туймазинец отнес ребенка в теплое помещение, а после вызвал скорую помощь и полицию. Новорожденным оказался мальчик", - говорится в сообщении башкирской полиции.
Эмблема на форме сотрудника полиции
13 мая, 10:06
В Ленинградской области на остановке нашли грудного ребенка
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили личность матери. "Ею оказалась 36-летняя местная жительница. Женщина проживает с двумя несовершеннолетними детьми у своего брата. По предварительным данным, она родила мальчика в 4 часа утра в квартире родственника, которого в этот момент дома не было, и сразу поспешила избавиться от новорожденного", - сообщает МВД по Башкирии.
Полицейские передали материалы проверки следователям, которые возбудили уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.
"Полицейские продолжают оперативное сопровождение уголовного дела. Сейчас малыш находится под присмотром медиков в больнице", - информирует ведомство.
Сотрудник полиции
6 апреля, 14:55
В Москве родители оставили младенца у подъезда
31210313
Обсудить 0
Республика БашкортостанТуймазинский районПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Бастрыкин поставил на контроль дело о гибели двух братьев на Чукотке
Кадр из фильма Бригада
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Ногинске ранили полицейского при попытке задержать злоумышленников
Набор для ДНК-исследования
Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
Сотрудник ФСБ России
В Пензенской области возбудили дело против зампреда правительства
Сотрудник полиции
В Москве аферист украл 23 миллиона рублей под предлогом продажи масок
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Китаю прекращением отношений
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области мужчину будут судить за похищение школьницы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Минска
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве мужчина сбил полицейского на украденной машине
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после нападения на полицейского в Ногинске
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России обнаружили новое клиническое проявление коронавируса
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
"Почему от вируса не погибло больше русских?": ответ найден
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30В Приморье число заболевших COVID-19 возросло до 1110 человек
06:27В Узбекистане карантин продлили до первого июня
06:23В Новосибирской области выявили 71 случай COVID-19
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
Лента новостейМолния