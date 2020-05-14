Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T15:28
https://ria.ru/20200514/1571436784.html
"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году

15:28 14.05.2020
297
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" рассчитывает зарегистрировать вакцину от вируса оспы и выйти на ее производство в 2021 году, сообщил генеральный директор Ринат Максютов.
"В декабре 2019 года успешно завершена первая фаза клинических исследований на добровольцах, в сентябре 2020 года мы начинаем вторую, третью фазу клинических исследований и рассчитываем в дальнейшем зарегистрировать и выйти на производство уже в 2021 году", - сказал гендиректор "Вектора" на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий.
Максютов отметил, что эта вакцина является технологически передовым препаратом мирового уровня, получена с помощью метода генетической инженерии путем последовательного выключения шести опасных генов в исходном штамме.
"По нашим амбициозным планам, в 2021 году мы с нашим индустриальным партнером компанией "Биокад" предоставим для населения Российской Федерации уникальную вакцину против самого опасного вируса на планете, вируса натуральной оспы", - заключил он.
Вирус, вызывающий оспу
16 апреля, 13:05
Еще симптом. Медики в Европе проследили, как COVID-19 связан с оспой
1200002
Обсудить 0
РоссияБиокадЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
В лаборатории
Biocad передаст вакцину от COVID-19 "Вектору" для испытаний
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
Путин пошутил о пугающем образе гуманизированных мышей
Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
Коронавирус
В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
В больнице
В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
Амазонские тропические леса
Названо возможное место начала следующей пандемии
Фрагмент Эйфелевой башни в Париже
Названы самые густонаселенные регионы Европы
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
ИФА-диагностика позволит проводить в Москве до 150 тысяч тестов в день
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Коронавирус
Ученые выяснили, как долго коронавирус может задерживаться в воздухе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30В Приморье число заболевших COVID-19 возросло до 1110 человек
06:27В Узбекистане карантин продлили до первого июня
06:23В Новосибирской области выявили 71 случай COVID-19
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
Лента новостейМолния