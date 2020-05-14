В Армении с 25 мая вводят масочный режим

ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Обязательный масочный режим будет введен в Обязательный масочный режим будет введен в Армении с 25 мая, сказал на заседании парламента вице-премьер республики Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения.

"С 25 мая ношение масок будет обязательным не только в закрытых, но и открытых общественных местах. Полиция будет штрафовать нарушителей порядка", - сказал Авинян.

По его словам, маски могут быть и самодельными, изготовленными дома. "Это делается для того, чтобы в условиях послаблений режима ограничений система здравоохранения смогла обеспечить всех больных", - отметил вице-премьер.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на среду, выявлены 3860 случаев заражения, излечились 1572 пациента, 49 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.