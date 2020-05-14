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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:26
https://ria.ru/20200514/1571436661.html
В Армении с 25 мая вводят масочный режим
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569168086_0:251:2748:1797_1036x0_80_0_0_3937d03d1a2422f6414ededed08d6965.jpg
РИА Новости

В Армении с 25 мая вводят масочный режим

15:26 14.05.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцСитуация в Ереване в связи с COVID-19
Ситуация в Ереване в связи с COVID-19
© Sputnik / Асатур Есаянц
Ситуация в Ереване в связи с COVID-19
ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Обязательный масочный режим будет введен в Армении с 25 мая, сказал на заседании парламента вице-премьер республики Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения.
"С 25 мая ношение масок будет обязательным не только в закрытых, но и открытых общественных местах. Полиция будет штрафовать нарушителей порядка", - сказал Авинян.
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По его словам, маски могут быть и самодельными, изготовленными дома. "Это делается для того, чтобы в условиях послаблений режима ограничений система здравоохранения смогла обеспечить всех больных", - отметил вице-премьер.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на среду, выявлены 3860 случаев заражения, излечились 1572 пациента, 49 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
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