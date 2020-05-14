Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину "Вектора" против COVID-19 зарегистрируют в сентябре, отметил важность обеспечения зашиты интеллектуальной собственности.
"Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали, что регистрация этой вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре", - сказал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
"Интеллектуальная собственность, подумайте об этом заблаговременно, должна быть безусловно обеспечена", - добавил глава государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.