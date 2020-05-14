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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:26
https://ria.ru/20200514/1571436623.html
Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434365_0:74:3207:1878_1036x0_80_0_0_fa0f54cd739ece144da368b5a6d68699.jpg
РИА Новости

Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре

15:26 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину "Вектора" против COVID-19 зарегистрируют в сентябре, отметил важность обеспечения зашиты интеллектуальной собственности.
"Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали, что регистрация этой вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре", - сказал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
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"Интеллектуальная собственность, подумайте об этом заблаговременно, должна быть безусловно обеспечена", - добавил глава государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Владимир ПутинОбщество
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